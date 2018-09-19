Избирком Приморского края 20 сентября рассмотрит вопрос об отмене результатов выборов

ВЛАДИВОСТОК, 19 сентября. /ТАСС/. Заседание региональной избирательной комиссии по вопросу признания недействительными результатов второго тура выборов губернатора Приморского края пройдет в четверг, 20 сентября. Об этом сообщила ТАСС представитель краевого избиркома Наталья Камаева.

"Заседание по этому вопросу состоится завтра в 14:00 [07:00 мск]. Центризбирком рекомендовал нам принять такое решение (признать результаты недействительными - прим. ТАСС)", - сказала Камаева.

Выборы губернатора в Приморском крае прошли в два тура, по итогам голосования в воскресенье, 16 сентября, победу одержал врио главы региона Андрей Тарасенко ("Единая Россия"). После обработки 100% протоколов он набрал 49,55%, или 253,2 тыс. голосов. Его соперник, коммунист Андрей Ищенко, получил 48,06%, или 245,55 тыс. голосов.

С многочисленными жалобами в различные инстанции - прокуратуру, МВД, следственные органы, краевую избирательную комиссию, УИКи, обратились представители штабов кандидатов, частные лица, представители избирательных комиссий. Во Владивосток прибыла спецкомиссия Центризбиркома, которая занялась разбором жалоб.