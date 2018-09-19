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Ситуация вокруг выборов губернатора Приморья
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Избирком Приморского края 20 сентября рассмотрит вопрос об отмене результатов выборов

Заседание по этому вопросу состоится в 14:00 (07:00 мск), сообщила представитель краевого избиркома Наталья Камаева

ВЛАДИВОСТОК, 19 сентября. /ТАСС/. Заседание региональной избирательной комиссии по вопросу признания недействительными результатов второго тура выборов губернатора Приморского края пройдет в четверг, 20 сентября. Об этом сообщила ТАСС представитель краевого избиркома Наталья Камаева.

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"Заседание по этому вопросу состоится завтра в 14:00 [07:00 мск]. Центризбирком рекомендовал нам принять такое решение (признать результаты недействительными - прим. ТАСС)", - сказала Камаева.

Выборы губернатора в Приморском крае прошли в два тура, по итогам голосования в воскресенье, 16 сентября, победу одержал врио главы региона Андрей Тарасенко ("Единая Россия"). После обработки 100% протоколов он набрал 49,55%, или 253,2 тыс. голосов. Его соперник, коммунист Андрей Ищенко, получил 48,06%, или 245,55 тыс. голосов.

С многочисленными жалобами в различные инстанции - прокуратуру, МВД, следственные органы, краевую избирательную комиссию, УИКи, обратились представители штабов кандидатов, частные лица, представители избирательных комиссий. Во Владивосток прибыла спецкомиссия Центризбиркома, которая занялась разбором жалоб.

Теги
РоссияПриморский крайСитуация вокруг выборов губернатора Приморья
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