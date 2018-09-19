В КПРФ выступили против новых выборов губернатора в Приморье

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. КПРФ считает, что выборы губернатора в Приморье состоялись, и не может согласиться с проведением нового голосования, заявил в среду журналистам на брифинге зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.

"Мы не можем согласиться с тем, что нужно проводить новые выборы. Есть 97% подсчитанных результатов голосования... и это должно быть признано", - сказал политик. "Мы настаиваем на том, что выборы в Приморском крае состоялись, нужно зафиксировать подлинный результат, который будет, если вы отмените результат голосования там, где он был сфальсифицирован, прежде всего, это город Уссурийск", - добавил он.

По словам Новикова, "зона тотальной фальсификации началась тогда, когда оставалось подсчитать 3%" протоколов. "Мы знаем эти участки, мы называли их", - добавил он и вновь перечислил ряд участков в Уссурийске, на которых, по данным коммунистов, имели место вброс бюллетеней и другие нарушения.

Выборы губернатора в Приморском крае прошли в два тура, по итогам голосования в воскресенье, 16 сентября, победу одержал врио главы региона Андрей Тарасенко ("Единая Россия"). После обработки 100% протоколов он набрал 49,55%, или 253,2 тыс. голосов. Его соперник, коммунист Андрей Ищенко получил 48,06%, или 245,55 тыс. голосов. Оба кандидата подали десятки жалоб на нарушения в ходе голосования.

Центризбирком России в среду предложил избиркому Приморского края признать результаты выборов губернатора региона недействительными, так как невозможно установить результаты волеизъявления граждан. Как заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, "в ряде случаев, преимущественно на завершающем этапе, имели место серьезные нарушения законодательства при установлении итогов голосования: вброс избирательных бюллетеней, изменение данных, содержащихся в итоговых протоколах, несоблюдение установленного порядка обработки итогов голосования территориальными избирательными комиссиями, принуждение избирателей к участию в голосовании, подкуп избирателей со стороны кандидатов". Новые выборы губернатора Приморского края, согласно закону, должны быть назначены в течение трех месяцев.