Памфилова: фальсификаторам выборов в Приморье грозит до четырех лет тюрьмы

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Организаторы фальсификаций в ходе второго тура выборов губернатора Приморского края могут быть приговорены к тюремному заключению сроком до четырех лет. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Организаторы группового сговора, целью которого является фальсификация результатов выборов, - до четырех лет тюрьмы", - сказала она в среду в эфире программы "Время покажет" на Первом канале.
Кроме того, за нарушения на выборах предусмотрена административная ответственность, добавила глава ЦИК.
При этом Памфилова подчеркнула, что наказание должны понести не "стрелочники, не члены избирательных комиссий, а организаторы - те, кто толкает людей [на нарушения], пользуясь своим служебным или финансовым положением". "Вот этих мерзавцев надо хватать, побеждать должны честно", - подчеркнула она.
Ранее ЦИК рекомендовал избиркому Приморского края признать результаты выборов губернатора недействительными, так как из-за многочисленных нарушений установить итоги реального волеизъявления невозможно. Новые выборы должны состояться не позднее 16 декабря.