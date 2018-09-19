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Ситуация вокруг выборов губернатора Приморья

Памфилова: фальсификаторам выборов в Приморье грозит до четырех лет тюрьмы

При этом председатель ЦИК призвала наказывать "не стрелочников, не членов избирательных комиссий, а организаторов", толкающих людей на нарушения
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова Антон Новодережкин/ТАСС
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Организаторы фальсификаций в ходе второго тура выборов губернатора Приморского края могут быть приговорены к тюремному заключению сроком до четырех лет. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

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"Организаторы группового сговора, целью которого является фальсификация результатов выборов, - до четырех лет тюрьмы", - сказала она в среду в эфире программы "Время покажет" на Первом канале.

Кроме того, за нарушения на выборах предусмотрена административная ответственность, добавила глава ЦИК.

При этом Памфилова подчеркнула, что наказание должны понести не "стрелочники, не члены избирательных комиссий, а организаторы - те, кто толкает людей [на нарушения], пользуясь своим служебным или финансовым положением". "Вот этих мерзавцев надо хватать, побеждать должны честно", - подчеркнула она.

Ранее ЦИК рекомендовал избиркому Приморского края признать результаты выборов губернатора недействительными, так как из-за многочисленных нарушений установить итоги реального волеизъявления невозможно. Новые выборы должны состояться не позднее 16 декабря.

Теги
РоссияПамфилова, Элла АлександровнаПриморский крайСитуация вокруг выборов губернатора Приморья
Ситуация вокруг выборов губернатора Приморья
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