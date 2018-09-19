Памфилова: фальсификаторам выборов в Приморье грозит до четырех лет тюрьмы

Ситуация вокруг выборов губернатора Приморья

Памфилова посоветовала губернаторам перестать быть "иждивенцами авторитета президента"

Председатель ЦИК призвала глав регионов постоянно работать с местными жителями и реагировать на их проблемы

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