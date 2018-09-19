Эксперты считают, что регионы должны учесть итог выборов в Приморье

Возможную отмену выборов можно расценивать как сигнал регионам не допускать многочисленных нарушений. Речь идет, в частности, о Хакасии, Владимирской области, Хабаровском крае, где в ближайшее воскресенье состоится второй тур выборов глав регионов.

В воскресенье в Приморье состоялся второй тур выборов главы региона, по его итогам кандидаты заявили о фальсификации, а в избиркомы поступило множество жалоб о нарушениях. В ситуацию был вынужден вмешаться ЦИК: в среду председатель Центризбиркома Элла Памфилова рекомендовала краевой комиссии отменить итоги выборов.

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Возможная отмена итогов выборов губернатора в Приморье может стать посылом регионам о недопустимости перегибов и массовых нарушений, считают опрошенные ТАСС эксперты. Они отмечают, что такое решение позволит снизить градус политической напряженности в Приморском крае.

"Такая позиция ЦИК связана с тем, что [сейчас проводится] курс на легитимность, курс на то, чтобы выборы были чистыми изначально <…> Позиция Центризбиркома сейчас эту ситуацию обнулить и провести выборы заново - это и посыл регионам, в которых вторые туры только состоятся, и посыл для всех будущих выборов, что любые перегибы, любые массовые нарушения на местах … не приведут к тому, что те или иные кандидаты победят. Все-таки курс на чистоту выбран совершенно правильно и логично выстроен", - считает политический консультант, работавший на выборах в Приморье, Вячеслав Беляков.

Как полагает депутат законодательного собрания Приморья Дмитрий Новиков, если были допущены нарушения, установить правильное волеизъявление граждан не представляется возможным. "Может быть, это (отмена результатов выборов) одна из таких мер, которая устроит обе стороны", - сказал он.

Как отметил Беляков, ситуация в Приморье такова, что вне зависимости от результатов прошедших выборов значительная часть населения отказалась бы признавать их легитимными. По его мнению, лучше провести новые выборы, чем создать ситуацию, когда регионом будет руководить человек, которого не поддерживает половина населения.

"Я думаю, этот шаг (отмена результатов выборов) будет способствовать тому, что напряженность будет снята. Все-таки напряженность вокруг нарушений, вокруг того, что тот или иной кандидат не признает результаты выборов, имея под этим какое-то основание, гораздо выше, чем та напряженность, которая в принципе всегда возникает в ходе избирательной кампании. Поэтому напряженность, наоборот, я считаю, будет снята таким решением, … и в дальнейшем выборная кампания, скорее всего, будет гораздо более спокойной, а результаты будут гораздо более понятными и приемлемыми", - сказал Беляков.

Отмена выборов

Несмотря на то, что Центризбирком дал региону рекомендацию отменить итоги выборов, решение остается за краевой избирательной комиссией. По мнению опрошенных ТАСС экспертов, слова Памфиловой на Дальнем Востоке будут услышаны.

Так, Беляков считает, что "крайизбирком на конфликт с ЦИК не пойдет" и отменит результаты выборов в Приморье. Политический консультант отметил, что ясна позиция не только Центризбиркома, но и Кремля, поэтому региональная комиссия, вероятно, исполнит рекомендацию.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль поддерживает позицию Центризбиркома по ситуации с выборами губернатора Приморья, так как она идет в русле обеспечения чистоты и справедливости голосования.

Политический обозреватель Ольга Кишаковская тоже полагает, что крайизбирком, скорее всего, поддержит решение ЦИК. "В условиях, когда и представители Кремля заявляют, что будут ориентироваться на решения ЦИК, ... думаю, избирательная комиссия Приморского края вряд ли будет противиться настоятельным рекомендациям старших коллег и примет решение об отмене итогов выборов", - сказала она.

Возможные кандидаты

По мнению политолога, технолога избирательных кампаний, директора консалтингового центра "Эксперт групп" Павла Наливайко, не исключено, что будущие выборы пройдут без участия обоих кандидатов, в первую очередь из-за "образовавшегося шлейфа негатива, связанного с каждым из политиков".

"В этих условиях ожидаемо назначение нового врио губернатора, и здесь наиболее оптимальным сценарием будет назначение кого-то из местных политиков. Следующие выборы пройдут в декабре, и три месяца - очень короткий срок для назначения человека из другого региона и его предвыборной раскачки", - сказал Наливайко ТАСС, добавив, что местный человек сможет потушить конфликты между элитами и протест, который сохраняется в регионе.

С этим мнением согласен доктор политических наук, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин, который считает, что на пост должна быть назначена компромиссная фигура из региона. "Опасность и специфика Дальнего Востока в том, что чужие здесь не ходят. Здесь должен быть продукт непротивления сторон, человек, который бы устраивал всех", - отметил Ярулин.

Выборы губернатора в Приморском крае прошли в два тура. По итогам голосования в воскресенье, 16 сентября, победу одержал врио главы региона Андрей Тарасенко ("Единая Россия"). После обработки 100% протоколов он набрал 49,55%, или 253,2 тыс. голосов. Его соперник Андрей Ищенко (КПРФ) получил 48,06%, или 245,55 тыс. голосов.

С многочисленными жалобами в различные инстанции - прокуратуру, МВД, следственные органы, краевую избирательную комиссию - до сих пор обращаются представители штабов кандидатов, частные лица.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова рекомендовала отменить результаты выборов в Приморье и выразила надежду на то, что краевой избирком оперативно примет соответствующее решение. По данным крайизбиркома, вопрос об отмене итогов выборов будет рассмотрен 20 сентября.