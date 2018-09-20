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Ситуация вокруг выборов губернатора Приморья

СК разъяснил ситуацию с проверками по нарушениям на выборах в Приморье

В ведомстве пояснили, что доследственные проверки проводятся по фактам нарушений на выборах, которые проходили в единый день голосования 9 сентября

ВЛАДИВОСТОК, 20 сентября. /ТАСС/. Следственное управление Следственного комитета РФ по Приморскому краю не проводит проверок по фактам нарушений на выборах губернатора Приморья, а ранее озвученная информация касается выборов других уровней в Приморском крае, сообщает в четверг пресс-служба ведомства.

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Ранее представитель регионального Следственного управления сообщил ТАСС, что ведомство проводит проверки по фактам нарушений в ходе первого тура выборов губернатора Приморья, а по жалобам на ход голосования во втором туре пока проверок не ведется.

"В настоящее время следственными органами Следственного управления проверки по сообщениям, связанным с выборами губернатора Приморского края, не проводятся, уголовные дела не расследуются. Ранее поступившие в Следственное управление обращения о нарушении избирательного законодательства направлены в избирательную комиссию Приморского края для рассмотрения в соответствии с компетенцией", - говорится в официальном заявлении СК.

Как пояснил ТАСС представитель Следственного управления, доследственные проверки проводятся по фактам нарушений на выборах других уровней, которые проходили в Приморье в единый день голосования 9 сентября.

Выборы губернатора в Приморском крае прошли в два тура. По итогам голосования в воскресенье, 16 сентября, победу одержал врио главы региона Андрей Тарасенко ("Единая Россия"). После обработки 100% протоколов он набрал 49,55%, или 253,2 тыс. голосов. Его соперник, коммунист Андрей Ищенко, получил 48,06%, или 245,55 тыс. голосов. Оба кандидата обвинили друг друга в нарушениях закона. В частности, представители штаба Тарасенко обвиняли Ищенко в подкупе избирателей, а коммунисты заявляли о фальсификации данных итоговых протоколов.

В среду члены Центризбиркома единогласно рекомендовали избиркому Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными, поскольку "невозможно достоверно определить результаты волеизъявления избирателей". Краевой избирком в четверг принял решение признать результаты выборов недействительными. Дату новых выборов губернатора края Законодательное собрание Приморья назначит 26 сентября.

Теги
Россия"Единая Россия"КПРФПриморский крайТарасенко, Андрей ВладимировичСитуация вокруг выборов губернатора Приморья
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