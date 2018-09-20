Новый состав правительства Подмосковья будет оглашен 25 сентября

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Новый состав кабинета министров Московской области будет оглашен в следующий вторник, 25 сентября, на очередном заседании правительства региона. Об этом журналистам сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

"Новый состав правительства будет озвучен во вторник. Я его оценить не могу, это сделает губернатор на очередном заседании правительства", - сказал он.

Ранее в четверг Мособлдума утвердила кандидатуры четырех вице-губернаторов и семи заместителей председателя правительства Московской области, список которых внес вновь избранный губернатор Андрей Воробьев.

Прежний состав правительства области ушел в отставку 14 сентября, когда губернатор вступил в свои полномочия после победы на выборах, прошедших 9 сентября. Воробьев набрал 62,52% голосов. Это его второй срок на посту губернатора, глава региона избирается на пять лет.