Вопрос о новой дате выборов в Приморье пока не внесен в повестку краевого парламента

ВЛАДИВОСТОК, 21 сентября. /ТАСС/. Вопросы о назначении новой даты выборов губернатора Приморского края и о выделении средств на их проведение пока не внесены в повестку заседания Законодательного собрания Приморья, сообщили ТАСС в пресс-службе краевого парламента.

"Этих вопросов пока нет в повестке. Но заседание пройдет в ближайшую среду, 26 сентября, и на внесение вопросов еще есть время", - сообщил представитель пресс-службы.

Как пояснил ТАСС председатель комитета по бюджету Законодательного собрания Приморья Галуст Ахоян, финансирование новых выборов может происходить двумя способами. Первый - из бюджета Приморского края, и тогда нужно его корректировать, так как эти расходы не были заложены. Второй способ - из резервного фонда прямым распоряжением главы края.

"Если будет решено финансировать выборы из бюджета, то проект поправок должна разработать администрация края и представить на утверждение депутатам. Если соответствующий департамент успеет это сделать до 26 сентября, то мы, я думаю, сделаем внеочередное заседание нашего комитета и сможем рассмотреть поправки до сессии краевого парламента", - рассказал Ахоян.

Досрочные выборы губернатора в Приморском крае прошли в сентябре в два тура. По итогам голосования 16 сентября победу одержал врио главы региона Андрей Тарасенко ("Единая Россия"). После обработки 100% протоколов он набрал 49,55%, или 253,2 тыс. голосов. Его соперник, коммунист Андрей Ищенко, получил 48,06%, или 245,55 тыс. голосов.

Оба кандидата обвинили друг друга в нарушениях закона. В частности, представители штаба Тарасенко обвиняли Ищенко в подкупе избирателей, а коммунисты заявляли о фальсификации данных итоговых протоколов. 19 сентября члены ЦИК РФ единогласно рекомендовали избиркому Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными, поскольку "невозможно достоверно определить результаты волеизъявления избирателей". В четверг избирательная комиссия Приморья приняла соответствующее решение, новые выборы должны состояться не позднее 16 декабря.