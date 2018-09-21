Лавров: РФ и Турция согласовали конкретные границы демилитаризованной зоны в Идлибе

САРАЕВО, 21 сентября. /ТАСС/. Российские и турецкие военные согласовали конкретные границы демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб. Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Прорывная договоренность: что нужно знать о создании демилитаризованной зоны в Идлибе

По его словам, "накануне военные России и Турции согласовали конкретное прохождение границы демилитаризованной зоны, поэтому процесс выполнения сочинской договоренности [президентов РФ и Турции] находится в активной стадии".

Дипломат отметил, что это соглашение является промежуточным шагом.

"Эта договоренность направлена на искоренение террористической угрозы. Безусловно, это промежуточный шаг, потому что создается всего лишь демилитаризованная зона, - подчеркнул глава МИД России. - Но шаг необходимый, потому что создание такой зоны позволит предотвратить продолжающиеся случаи обстрелов из зоны деэскалации в сирийской провинции Идлиб по позициям правительственных сирийских войск и по российской базе в Хмеймиме".

"К середине октября все "нусровцы" [террористы запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра"] должны выйти из этой демилитаризованной зоны и из нее должно быть выведено все тяжелое вооружение", - добавил Лавров.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи в понедельник договорились создать к 15 октября в провинции Идлиб демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения сирийских правительственных войск и вооруженной оппозиции. Идлиб - это единственный крупный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда могли переместиться боевики с семьями, отказавшиеся примириться с властями и добровольно сложить оружие.

Угроза территориальной целостности Сирии

Министр добавил, что Москва будет настаивать на прекращении попыток Вашингтона создать автономии на территории Сирии.

По его словам, "главная угроза территориальной целостности Сирии исходит с восточного берега Евфрата, где при прямом контроле США создаются независимые и автономные структуры". "Мы будем настаивать на том, чтобы эта неправомерная деятельность была прекращена. Говорим об этом постоянно и напрямую американцам и в СБ ООН", - сказал Лавров.