Матвиенко: Китай, как и Россия, считает односторонние санкции США нелегитимными

Отвечая на соответствующий вопрос ТАСС в ходе пресс-конференции по итогам завершившегося в Санкт-Петербурге второго Евразийского женского форума, она уточнила, что данная тема обсуждалась на прошедшей на полях форума встрече с китайской делегацией, которую возглавила заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Шэнь Юэюэ.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Китай, как и Россия, считает односторонние санкции США нелегитимными, это проявление нечестной борьбы в экономике и других сферах.

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"Китай, так же как и Россия, считает односторонние санкции нелегитимными, считает, что таким образом идет борьба неконкурентная, несправедливая в экономике, в других сферах", - сказала она.

"Китай, как великое государство, дал очень достойный ответ тем, кто ввел такие односторонние санкции, сказав, что это грубейшее нарушение международного права и никогда Китай не изменит политики своего стратегического партнерства с Россией", - подчеркнула Матвиенко. "Это очень достойно, это соответствует нашей позиции", - добавила она.

Спикер Совфеда обратила внимание на то, что по большинству вопросов позиции Москвы и Пекина либо близки, либо совпадают, сотрудничество двух стран "дает мощную синергию", так как "не только в отношении России и Китая принимаются незаконные, несправедливые односторонние санкции".

Матвиенко указала на то, что вводить санкции имеет право только Совет Безопасности ООН, и данные ограничения РФ, как и остальные государства, соблюдает. "А односторонние санкции - это нечестная политическая борьба, это нечестная экономическая борьба", - отметила она, назвав такие рестрикции нарушением правил Всемирной торговой организации, международного права. "Мы будем продолжать с этим бороться и отвечать адекватно", - резюмировала парламентарий.

Санкции в отношении Китая

Ранее США ввели санкции против Управления вооружений Объединенного штаба Центрального военного совета КНР и его начальника Ли Шанфу в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) из-за закупки 10 истребителей Су-35 в декабре 2017 года и нескольких систем С-400 в январе текущего года.

О Евразийском женском форуме

Второй Евразийский женский форум проходил в Санкт-Петербурге 19-21 сентября 2018 года. Главная тема мероприятия - "Женщины за глобальную безопасность и устойчивое развитие". ТАСС выступает информационным партнером Евразийского женского форума.