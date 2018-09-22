Корпус "За чистые выборы" проследит за прозрачностью второго тура выборов в регионах

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Общественное движение наблюдателей "Корпус "За чистые выборы" будет следить за честностью и прозрачностью второго тура выборов глав Владимирской области и Хабаровского края. Об этом сообщила ТАСС в субботу руководитель исполкома организации Алена Булгакова.

"Корпус "За чистые выборы" будет следить за честностью и прозрачностью второго тура выборов глав во Владимирской области и Хабаровском крае", - сказала Булгакова.

По ее словам, движение для работы на выборах глав Владимирской области и Хабаровского края задействует мобильные группы с независимыми электоральными экспертами.

"Кроме того, на территории Хабаровского края и Владимирской области будут функционировать ситуационные центры Корпуса "За чистые выборы", посредством которых на протяжении всего дня голосования будет осуществляться профессиональный независимый мониторинг выборов ", - сообщила Булгакова.

Она также отметила, что в преддверии дня голосования движение получило пять сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства в Хабаровском крае, из Владимирской области, по ее словам, сообщений не поступало. "Мы направили два обращения в избирком Хабаровского края, завтра состоится их рассмотрение", - уточнила собеседница агентства.

Второй тур выборов губернаторов Хабаровского края и Владимирской области пройдет 23 сентября. Во второй тур выборов главы Владимирской области вместе с выдвинутой "Единой Россией" Светланой Орловой вышел кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин. На Дальнем Востоке во втором туре за пост главы региона поборются кандидат от ЛДПР Сергей Фургал и действующий руководитель края Вячеслав Шпорт.