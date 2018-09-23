Избиратели активнее голосуют во втором туре выборов главы Владимирской области

ВЛАДИМИР, 23 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей во втором туре на выборах губернатора Владимирской области к 10:00 составила 5,22%, что почти на 1% больше, чем в первом туре, сообщили в облизбиркоме.
"Во Владимирской области проголосовало 59 тыс. 077 избирателей, или 5,22%", - сказали в избиркоме. Во время первого тура выборов явка на 10:00 составила 4,31%.
Как уточнил в беседе с ТАСС зампред облизбиркома Сергей Канищев, серьезных нарушений на участках в регионе к этому времени не зафиксировано. Не вызвал сбоев на участке в Александрове и тот факт, что одна из избирательниц непреднамеренно оторвала часть конструкции КОИБа. "Информации по КОИБу у нас нет, значит все нормально и все работает. Что касается нарушений, у нас пока спокойно", - сказал собеседник агентства.
Второй тур губернаторских выборов во Владимирской области был назначен после того, как по итогам единого дня голосования 9 сентября ни один из четырех претендентов на должность губернатора не смог набрать более 50% голосов избирателей. Наибольшее количество голосов по результатам первого тура было отдано за действующего губернатора Светлану Орлову, выдвинутую "Единой Россией" (36,42%), и депутата Заксобрания Владимирской области от ЛДПР Владимира Сипягина (31,19%). Явка избирателей в первом туре составила 32,96%.
В воскресенье в области работают 985 избирательных участков, на 44 из них в Александровском районе установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней, на остальных участках будет применяться технология изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с QR-кодом. Всего в списки для голосования, по данным облизбиркома, внесено более 1,13 млн избирателей.