Во втором туре выборов владимирского губернатора наблюдателей втрое больше, чем в первом

ВЛАДИМИР, 23 сентября. /ТАСС/. Число наблюдателей, работающих во втором туре выборов губернатора Владимирской области, втрое превышает показатели 9 сентября. Об этом сообщил в воскресенье журналистам председатель областной избирательной комиссии Вадим Минаев.

"Порядка 600 человек, где-то порядка 100 человек от Владимира Сипягина и где-то порядка 500 человек от "Единой России" и Светланы Орловой", - уточнил он.

Ранее по итогам единого дня голосования избирательная комиссия Владимирской области сообщила о том, что 9 сентября на участках работали 189 наблюдателей, 1811 членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, 65 представителей средств массовой информации.

Второй тур был назначен после того, как по итогам единого дня голосования ни один из четырех претендентов не смог набрать более 50% голосов. Наибольшее количество голосов по результатам первого тура было отдано за Орлову, выдвинутую "Единой Россией" (36,42%), и депутата заксобрания Владимирской области от ЛДПР Сипягина (31,19%). Явка в первом туре составила 32,96%.

В воскресенье в области работают 985 избирательных участков, на 44 из них в Александровском районе установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней, на остальных участках будет применяться технология изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с QR-кодом. Всего в списки для голосования, по данным облизбиркома, внесено более 1,13 млн избирателей.