Правоохранительные органы проверяют, участвовал ли депутат Госдумы в агитации за Фургала

ХАБАРОВСК, 24 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы начали проверку жалобы на возможное участие депутата Госдумы от ЛДПР Александра Шерина в агитации во время второго тура выборов губернатора Хабаровского края. Об этом сообщил журналистам в понедельник председатель избирательной комиссии края Геннадий Накушнов.

Ранее сообщалось, что избирательная комиссия Хабаровского края намерена направить в краевую прокуратуру материалы о предположительном участии Шерина в агитационном ролике в пользу кандидата в главы региона Сергея Фургала, размещенном в интернете в день тишины, 22 сентября.

"Проверка проводится правоохранительными органами по двум жалобам, в частности, по размещению в социальной сети "Вконтакте" агитационного видеоролика от имени лица, похожего на депутата Государственной думы Шерина, и провокации по попытке вброса на 124 избирательном участке", - сообщил Накушнов. Он добавил, что еще две жалобы - о размещении видеоролика на светодиодном экране и распространении агитационного материала на Комсомольской площади в Хабаровске - не подтвердились. Частично подтвердились жалобы на размещение агитационного материала в сети Instagram и распространение печатного материала под названием BOSS, в котором, согласно выводам регионального избиркома, есть признаки агитации.

В Хабаровском крае 23 сентября прошел второй тур выборов губернатора. В нем участвовали действующий глава региона, кандидат от "Единой России" Вячеслав Шпорт и кандидат от ЛДПР Сергей Фургал, набравший почти 70% голосов по итогам обработки 100% протоколов.

Ранее в понедельник Накушнов сообщил журналистам, что избирательная комиссия Хабаровского края признает прошедшие выборы губернатора региона честными и прозрачными.