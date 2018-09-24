Фургал готов обсудить со Шпортом варианты его трудоустройства

ХАБАРОВСК, 24 сентября. /ТАСС/. Сергей Фургал (ЛДПР), набравший во втором туре выборов главы Хабаровского края почти 70% голосов по итогам обработки 100% протоколов, готов обсудить со своим соперником от "Единой России" Вячеславом Шпортом варианты его трудоустройства во властных структурах края. Об этом Фургал сообщил журналистам в понедельник.

"Я отношусь к Вячеславу Ивановичу [Шпорту] с достоинством, с пониманием, он был мой соперник на выборах. Поэтому, как Вячеслав Иванович, решит, так и будет. Я не могу сегодня и не имею никакого этического права прийти и что-то предлагать человеку, который был со мной в борьбе за этот пост. Если он придет ко мне и предложит что-то действенное, и это будет благотворно действовать на нашу жизнь... мы, конечно, обсудим этот вопрос", - сказал он.

Кроме того, Фургал заявил, что после его вступления в должность состав правительства Хабаровского края претерпит изменения. "Выборы прошли, изменения [в правительстве] будут, они неизбежны, потому что при явке почти 50% (а это явка очень высокая для Хабаровского края и для таких выборов) почти 70% голосов - это колоссальная ответственность. <…> Мной разработано штатное расписание, оно лежит у меня на столе", - сказал представитель ЛДПР.

Рассказывать о конкретных планах по кадровым изменениям он не стал, так как, по его мнению, это "неэтично, неправильно и некрасиво" до вступления в должность губернатора. Она также отметил, что готов продолжить работу с каждым, кто "готов и умеет честно работать на Хабаровский край".

В Хабаровском крае 23 сентября прошел второй тур выборов губернатора. В нем участвовали действующий глава региона, кандидат от "Единой России" Вячеслав Шпорт и кандидат от ЛДПР Сергей Фургал, побеждающий с 69,57% голосов избирателей после обработки 100% протоколов.

Краевой избирком сообщил о признании прошедших выборов губернатора региона честными и прозрачными.