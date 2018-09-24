Эксперты: Израиль не пойдет на дальнейшее обострение с РФ из-за поставок С-300 Дамаску

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Власти Израиля не пойдут на конфронтацию с Россией из-за решения Москвы о поставках зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300 Дамаску, а США займут выжидательную позицию и будут наблюдать за развитием ситуации. Такое мнение в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС высказали опрошенные эксперты.

"Если рассуждать, какие жесткие шаги может предпринять Израиль... Пойти на вооруженную конфронтацию с российскими ВКС? Я думаю, что никто на это не пойдет, это абсолютно не в интересах Израиля добавлять себе еще такого серьезнейшего оппонента, как Россия, - отметил эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Владимир Фитин. - Израилю придется смириться с российским решением о поставке в Сирию С-300".

По его мнению, решение российского руководства о поставках ЗРК сирийской армии так или иначе приведет к ухудшению отношений между Москвой и Тель-Авивом, поскольку само наличие в Сирии С-300 резко снизит возможности израильской авиации. При этом аналитик напомнил, что власти Израиля на прошлой неделе пытались всячески сгладить противоречия с российским руководством.

"Разумеется, для Израиля это принципиальнейший вопрос, потому что наличие таких систем делает крайне затруднительной работу израильской авиации с объектами, которые они считают иранскими, и которые, как они считают, могут привести к появлению плацдармов для ракетных атак по израильской территории", - добавил собеседник агентства, подчеркнув, что Тель-Авив, скорее всего, будет вынужден пересмотреть свою стратегию в противостоянии с Тегераном.

США в ожидании

По мнению председателя совета Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрея Быстрицкого, Вашингтон сейчас будет следить за развитием ситуации с передачей C-300 Дамаску и в большей степени реагировать на факт начала поставок, чем на прозвучавшие заявления российской стороны.

"Я думаю, что [США] скорее отреагируют негативно. В любом случае они сначала проконсультируются с Израилем, а далее будут следить за тем, как это будет реализовываться в реальности, - сказал эксперт. - Для них будет более значим факт самой поставки, технического осуществления. Потому что мы живем во времена символические, где заявление - это один горизонт реальности, а практические действия - другой горизонт той же реальности".

Он подчеркнул, что "стадия непубличных переговоров между сторонами пока не завершена и практических действий США не стоит ждать до ее окончания". "Все будет зависеть от настроения Израиля, от тех договоренностей, о которых мы сейчас можем и не знать", - отметил Быстрицкий.

Инцидент с Ил-20 и поставка С-300

В понедельник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что Россия в течение двух недель передаст сирийской армии комплекс С-300 для усиления боевых возможностей в связи с инцидентом со сбитым российским самолетом Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих.

Самолет радиоэлектронной разведки и борьбы Ил-20 был сбит вечером 17 сентября над Средиземным морем, когда возвращался на авиабазу Хмеймим. В Минобороны РФ сообщили, что он был сбит ракетой сирийского ЗРК С-200, когда тот вел огонь по четырем израильским истребителям F-16, которые атаковали объекты в провинции Латакия. В военном ведомстве подчеркнули, что израильские летчики фактически прикрылись российским Ил-20 и подставили его под огонь. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что вина за гибель Ил-20 в Сирии целиком лежит на ВВС Израиля и тех, кто принимал решение прикрываться российским самолетом.

С-300 способна уничтожать современные и перспективные самолеты, в том числе выполненные с применением технологии обеспечения малозаметности "стелс", баллистические ракеты средней дальности, оперативно-тактические и тактические ракеты, крылатые ракеты, а также самолеты радиолокационного дозора и наведения, разведывательно-ударные комплексы.