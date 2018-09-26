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Лавров не исключил, что для провокаций против РФ может быть применено биологическое оружие

При этом глава МИД РФ на Совбезе ООН призвал Лондон к сотрудничеству по делу Скрипалей

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не исключает, что в отношении России могут быть устроены провокации, связанные с применением биологического оружия.

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"То, как развиваются события, дает основание полагать, что сегодня нельзя исключать ничего, в том числе провокации с использованием биологического оружия", - сказал министр, выступая в среду на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном вопросу нераспространения оружия массового уничтожения.

"Учитывая попытки манипулировать статусом Конвенции о запрещении химического оружия, хочу предостеречь от искушения использовать в тех же целях Конвенцию о биологическом и токсинном оружии. Напомню, в соответствии с этой конвенцией право инициировать и проводить расследование принадлежит исключительно Совету Безопасности. Никаких суррогатов не предусмотрено и быть не может", - заявил глава МИД РФ.

При этом глава МИД РФ призвал британские власти к сотрудничеству в расследовании дела об отравлении Скрипалей.

"Вновь призываем Лондон к налаживанию конструктивного диалога с целью установления истины", - сказал министр, выступая в среду на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном вопросу нераспространения оружия массового уничтожения.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичВеликобританияРоссияДело Сергея СкрипаляГенассамблея ООН - 2018
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