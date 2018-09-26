Путин назначил экс-главу Кабардино-Балкарии Кокова заместителем секретаря Совбеза РФ

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил бывшего главу Кабардино-Балкарии Юрия Кокова заместителем секретаря Совета безопасности РФ. Как сообщает пресс-служба Кремля, соответствующий указ глава государства подписал 26 сентября.

"Назначить Кокова Юрия Александровича заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации. Указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в документе.

Ранее Путин принял отставку главы Кабардино-Балкарии Юрия Кокова. Согласно документу, такое решение принято в связи с заявлением бывшего главы региона о досрочном прекращении полномочий.

Временно исполняющим обязанности главы республики назначен Казбек Коков, который с 2013 года работал в администрации президента РФ советником одного из департаментов управления главы государства по внутренней политике.