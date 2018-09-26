Эксперты: Казбеку Кокову предстоит заняться экономикой КБР и межнациональными отношениями

НАЛЬЧИК, 26 сентября. /ТАСС/. Назначенному в среду врио главы Кабардино-Балкарской Республики 45-летнему Казбеку Кокову на новом посту предстоит в первую очередь решить вопросы экономики и урегулировать межэтнические конфликты, считают опрошенные ТАСС политологи, общественники и представители законодательной власти.

Коков, работавший ранее советником управления президента РФ по внутренней политике, был назначен указом президента РФ Владимира Путина врио главы республики 26 сентября. На этой должности он сменил 63-летнего Юрия Кокова, который находился на посту главы Кабардино-Балкарии с 6 декабря 2013 года - 1755 дней. По длительности пребывания в должности занимает 38-е место среди действующих руководителей субъектов РФ. Экс-глава КБР в среду был назначен заместителем секретаря Совета безопасности РФ после того, как президент принял его отставку.

Преемственность поколений

Сенатор от КБР Мухарбий Ульбашев отметил в беседе с корреспондентом ТАСС, что Казбек Коков обладает достаточным опытом для управления регионом. Он рос в семье известного политика, - отец Казбека Кокова - Валерий - возглавлял республику с 1992 года по 2005 год, что должно помочь ему в управлении регионом. "Казбек Коков в последнее время работал в администрации президента, его назначение - очень удачное решение, он опытный человек и, безусловно, справится. Ему предстоит решать вопросы социально-экономического развития КБР: рабочие места, развитие промышленности, сельского хозяйства - все то, что на повестке у всех", - сказал Ульбашев.

Оценивая работу прежнего главы республики, сенатор подчеркнул, что "Юрий Александрович (Коков) и его команда сделали многое, и теперь будет определенная преемственность". "С экономической точки зрения положение в республике не хуже и не лучше, чем в остальных регионах округа. Безусловно, там есть сложности с доходами, есть потребности в расходах. Сейчас период, когда формируется бюджет 2019-2021 годов, и удачно, что Казбек Валерьевич будет в этом процессе", - отметил сенатор от КБР.

Опыт работы в аппарате президента позволит новому врио главы региона эффективно выстроить отношения с федеральным центром, считает глава Общественной палаты Кабардино-Балкарии Хазраталий Бердов. "Думаю, что Казбек очень много хорошего, положительного взял у отца и будет настоящим лидером для КБР. Он прошел хорошую школу здесь в республике, поработал в Москве, в аппарате президента, там познакомился со многим - ему будет легко и там, в Москве, решать проблемы КБР, и здесь его все примут", - сказал он.

При этом Бердов подчеркнул, что в республике остаются нерешенными некоторые социальные вопросы, в том числе трудоустройства. При этом глава ОП КБР выразил уверенность, что Коков обладает должной дальновидностью, которая позволит ему урегулировать этнические отношения. "Межнациональные отношения, я думаю, как сын своего отца, он сможет проще решать. Вечные проблемы кабардинцев, балкарцев <…> Он знает все это изнутри", - сказал собеседник агентства.

Безусловной заслугой предыдущего главы региона Бердов считает искоренение в регионе терроризма. "В свое время он сделал для Кабардино-Балкарии, что мог, по крайней мере, мир и согласие в республике, в части антитеррористических вопросов, он сумел достичь", - отметил он.

Мир и безопасность

Новому руководителю республики прежде всего нужно будет сосредоточить усилия на достижении межнациональной и межконфессиональной стабильности, мира и безопасности в республике, а также социально-экономического развития, считает политолог Магомед Омаров. "Основной упор нужно делать на безопасности и социально-экономической обстановке в республике. Чтобы люди просто чувствовали себя в безопасности, в достатке, создавать новые рабочие места, привлекать инвестиции. А инвестиции не идут в места, где есть какие-то напряженности, конфликты. Нужно находить инвесторов, создавать им комфортные условия", - пояснил эксперт.

Менее двух недель назад в Эльбрусском районе республики произошел конфликт, в отношении которого проводится доследственная проверка. По информации следственных органов была предпринята попытка спровоцировать столкновения по национальному признаку.

При этом Омаров отметил, что Кокову еще предстоит встроиться в сложившуюся в регионе систему отношений. "Также новому руководитель необходимо найти общий язык с политическими, общественными, национальными, конфессиональными движениями, ведь люди там разные. Но он должен быть руководителем для всей республики", - подчеркнул Омаров.

Глава Российского конгресса народов Кавказа Алий Тоторкулов также считает, что новому врио глав региона предстоит сосредоточить внимание на стабилизации межнациональных отношений и при этом поднимать экономику. "Социально-экономическое положение - это в первую очередь, в каком регионе бы то ни было. В Кабардино-Балкарии, как и во многих кавказских республиках, полно проблем, в первую очередь нужно обращать на это внимание, и уже на этой базе строить дальнейшую работу. Мы все знаем его отца, который был одним из "зубров" политики на Кавказе, весь Кавказ с большим уважением к нему относился - какой-то опыт и знания передались ему от отца, надеюсь, что он воспользуется им, у самого опыт достаточно большой уже", - сказал он.