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Трутнев назвал смелым решение Кожемяко стать главой Приморья

Ранее Владимир Путин назначил главу Сахалина Олега Кожемяко врио губернатора Приморского края
Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев Сергей Бобылев/ТАСС
Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
© Сергей Бобылев/ТАСС

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Решение Олега Кожемяко оставить Сахалин и возглавить Приморский край полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев назвал смелым. Об этом он сообщил журналистам в четверг в Благовещенске.

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Президент РФ Владимир Путин назначил главу Сахалинской области Кожемяко исполняющим обязанности главы Приморского края.

"Что касается решения Олега Николаевича Кожемяко обратиться к президенту России Владимиру Владимировичу Путину с просьбой разрешить ему принять участие в выборах... могу одно сказать, что это решение для него достаточно смелое, я бы так мягко выразился. Потому, что на сегодняшний день он должен будет сложить полномочия, а как дальше его жизнь будет складываться, будут решать граждане Приморья", - сказал Трутнев.

Он отметил, что на Сахалине найдется сильный руководитель.

"Я уверен в том, что жители Сахалина найдут правильное решение, что будут сильные люди, что они продолжат и усилят ту энергетику, с которой развивается территория", - сказал Трутнев, добавив, что смена главы в этом отношении полезна для региона, поскольку новый человек придет "со своим драйвом".

Трутнев добавил, что планирует встретиться с Кожемяко в пятницу.

Досрочные выборы губернатора в Приморском крае состоялись в сентябре в два тура. По итогам голосования 16 сентября победу одержал врио главы региона Андрей Тарасенко ("Единая Россия"). После обработки 100% протоколов он набрал 49,55%, или 253,2 тыс. голосов, а его соперник коммунист Андрей Ищенко получил 48,06%, или 245,55 тыс. голосов. Оба кандидата обвинили друг друга в нарушениях закона: штаб Тарасенко обвинял Ищенко в подкупе избирателей, а коммунисты заявляли о фальсификации данных итоговых протоколов. 20 сентября краевая избирательная комиссия признала результаты досрочных выборов губернатора недействительными, поскольку "невозможно достоверно определить результаты волеизъявления избирателей".

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Трутнев, Юрий ПетровичКожемяко, Олег НиколаевичРоссияПриморский крайСахалинская область
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