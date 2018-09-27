Кожемяко готов идти на выборы Приморского края самовыдвиженцем

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Назначенный врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко готов участвовать в выборах главы Приморского края как самовыдвиженец, если будут приняты поправки в избирательный кодекс края, которые позволят баллотироваться на пост губернатора не только представителям политических партий, но и самовыдвиженцам. Об этом он заявил в четверг в эфире телеканала "Россия 24".
Избирательная комиссия Приморского края ранее подготовила и внесла на рассмотрение регионального законодательного собрания проект поправок в избирательный кодекс края, которые позволят баллотироваться на пост губернатора самовыдвиженцам.
"Я заявил о готовности идти на выборы и пойду как самовыдвиженец, безусловно, поддержанный партией ("Единая Россия") и другими партиями, надеюсь", - сказал Кожемяко.
Он также сообщил, что планирует формировать управленческую команду региона из состава местных кадров в случае победы на выборах.
"Думаю, что опираться буду на местные кадры", - заявил он, отметив, что "регион большой, густонаселенный: 30% населения проживает в Приморье, поэтому там есть потенциал".
Кроме того, Кожемяко пообещал использовать "лучшие мировые и российские практики".
Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин назначил главу Сахалинской области Олега Кожемяко исполняющим обязанности главы Приморского края и одобрил его решение участвовать в выборах губернатора Приморья.
Необходимость в назначении нового главы Приморья возникла, когда врио губернатора Андрей Тарасенко подал президенту заявление об отставке после отмены итогов выборов, прошедших в сентябре. Тогда по итогам голосования во втором туре победу одержал врио главы региона Андрей Тарасенко ("Единая Россия"), который набрал 49,55%, или 253,2 тыс. голосов, а его соперник коммунист Андрей Ищенко получил 48,06%, или 245,55 тыс. голосов избирателей.