Кожемяко готов идти на выборы Приморского края самовыдвиженцем

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Назначенный врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко готов участвовать в выборах главы Приморского края как самовыдвиженец, если будут приняты поправки в избирательный кодекс края, которые позволят баллотироваться на пост губернатора не только представителям политических партий, но и самовыдвиженцам. Об этом он заявил в четверг в эфире телеканала "Россия 24".