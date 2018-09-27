Проигравшая выборы главы Владимирской области Орлова отказалась от места в заксобрании

ВЛАДИМИР, 27 сентября. Светлана Орлова, проигравшая во втором туре выборов главы Владимирской области, отказалась от мандата депутата регионального законодательного собрания. Об этом сообщил ТАСС в четверг председатель областной избирательной комиссии Вадим Минаев.
Орлова проходила в состав регионального парламента, поскольку возглавляла список "Единой России" по единому округу на выборах 9 сентября, на которых победила эта партия.
"В установленный законом срок Светлана Юрьевна подала заявление о том, что она отказывается от депутатского мандата, и этот депутатский мандат был передан следующему кандидату в депутаты в ту территориальную группу, которая набрала наибольшее количество голосов", - сказал собеседник агентства.
Как писали ранее местные СМИ, получив мандат депутата Законодательного собрания Владимирской области, Орлова могла бы стать представителем региона в Совете Федерации, где работала до назначения врио губернатора в 2013 году.
В четверг избирательная комиссия Владимирской области зарегистрировала и вручила мандаты депутатам регионального парламента VII созыва. По итогам голосования 9 сентября "Единая Россия" получила семь мест по единому списку и 16 по одномандатным округам, КПРФ - пять мандатов по единому списку и два по одномандатным округам, "Справедливая Россия"- три мандата, в том числе один по одномандатному округу, ЛДПР- четыре по единому избирательному округу, Коммунистическая партия социальной справедливости - один мандат.
Второй тур выборов губернатора Владимирской области состоялся 23 сентября. По итогам обработки 100% протоколов кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин набрал 57,03% голосов, оставив позади Светлану Орлову, выдвинутую "Единой Россией", с результатом 37,46%. По предварительным данным, в голосовании приняли участие 38,29% избирателей региона - больше, чем в первом туре, когда явка составила 32,96%. При этом 9 сентября Сипягин уступил Орловой, получив только 31,19% голосов против 36,42%.