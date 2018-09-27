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Проигравшая выборы главы Владимирской области Орлова отказалась от места в заксобрании

Депутатский мандат был передан следующему кандидату

ВЛАДИМИР, 27 сентября. Светлана Орлова, проигравшая во втором туре выборов главы Владимирской области, отказалась от мандата депутата регионального законодательного собрания. Об этом сообщил ТАСС в четверг председатель областной избирательной комиссии Вадим Минаев.

Орлова проходила в состав регионального парламента, поскольку возглавляла список "Единой России" по единому округу на выборах 9 сентября, на которых победила эта партия.

"В установленный законом срок Светлана Юрьевна подала заявление о том, что она отказывается от депутатского мандата, и этот депутатский мандат был передан следующему кандидату в депутаты в ту территориальную группу, которая набрала наибольшее количество голосов", - сказал собеседник агентства.

Как писали ранее местные СМИ, получив мандат депутата Законодательного собрания Владимирской области, Орлова могла бы стать представителем региона в Совете Федерации, где работала до назначения врио губернатора в 2013 году.

В четверг избирательная комиссия Владимирской области зарегистрировала и вручила мандаты депутатам регионального парламента VII созыва. По итогам голосования 9 сентября "Единая Россия" получила семь мест по единому списку и 16 по одномандатным округам, КПРФ - пять мандатов по единому списку и два по одномандатным округам, "Справедливая Россия"- три мандата, в том числе один по одномандатному округу, ЛДПР- четыре по единому избирательному округу, Коммунистическая партия социальной справедливости - один мандат.

Второй тур выборов губернатора Владимирской области состоялся 23 сентября. По итогам обработки 100% протоколов кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин набрал 57,03% голосов, оставив позади Светлану Орлову, выдвинутую "Единой Россией", с результатом 37,46%. По предварительным данным, в голосовании приняли участие 38,29% избирателей региона - больше, чем в первом туре, когда явка составила 32,96%. При этом 9 сентября Сипягин уступил Орловой, получив только 31,19% голосов против 36,42%.

Теги
Орлова, Светлана ЮрьевнаРоссияВладимирская область
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