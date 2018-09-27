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Владислав Овчинский возглавил госинспекцию по контролю за недвижимостью Москвы

Бывший руководитель госинспекции по недвижимости Сергей Шогуров ранее возглавил столичный парк ВДНХ

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Владислава Овчинского начальником государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы. Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг на сайте столичной мэрии.

"Назначить Овчинского Владислава Анатольевича на должность начальника государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы", - говорится в документе. Этим же распоряжением Овчинский освобожден от должности заместителя начальника Главного контрольного управления Москвы.

Бывший руководитель госинспекции по недвижимости Сергей Шогуров ранее возглавил столичный парк ВДНХ.

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