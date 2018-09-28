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Генассамблея ООН - 2018

Лавров: Россия готова предоставить площадку для переговоров между Ираном и Израилем

Глава МИД РФ отметил, что Москва на протяжении многих лет продвигает концепцию создания системы безопасности в районе Персидского залива

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Россия приветствовала бы переговоры между Израилем и Ираном на своей территории. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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"Если мы будем восприниматься обеими сторонами [Ираном и Израилем], как удобная площадка, где они могли бы встречаться, будем только рады", - сказал российский министр.

"Мы много лет продвигаем концепцию создания системы безопасности в районе Персидского залива, - подчеркнул глава российского дипведомства. - Мы за то, чтобы такое сотрудничество налаживать [между Тегераном и Тель-Авивом], даже не сотрудничество, а хотя бы надо начинать разговаривать".

Теги
ИранРоссияИзраильГенассамблея ООН - 2018
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