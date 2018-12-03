Дума 4 декабря обсудит обращение к парламентам мира с осуждением провокации Киева на море

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Госдума 4 декабря на пленарном заседании намерена рассмотреть обращение к парламентам мира и международным парламентским организациям, в котором призовет осудить провокацию Киева в Керченском проливе. Об этом журналистам в понедельник сообщил глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий по итогам заседания Совета Думы.

Он напомнил, что инициаторами рассмотрения вопроса выступили два профильных комитета палаты - по международным делам и делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. "Среди адресатов - законодательные органы европейских государств и Группы двадцати, МПА СНГ, ПА ОДКБ, Европарламента, ПА ОБСЕ, ПАЧЭС", - уточнил Слуцкий.

По его словам, в проекте обращения говорится о необходимости дать адекватную оценку "провокационным действиям нынешних украинских властей и их западных покровителей, которые ни к чему, кроме эскалации напряженности в Европе, к сожалению, не привели". "Мы хотим также довести до наших коллег-парламентариев правду о том, что на самом деле произошло 25 ноября в Керченском проливе", - добавил глава комитета.

Проект обращения

В документе говорится, что "виновником нынешнего обострения ситуации вокруг Украины является Петр Порошенко, катастрофически теряющий свой рейтинг у украинских избирателей". "В преддверии президентских выборов президент Украины цинично и безрассудно пытается переломить ситуацию в свою пользу, устранить с политического поля своих оппонентов, сторонников мирного диалога и решения конфликтных ситуаций путем переговоров. В ход по-прежнему идут самые грязные и жестокие приемы. Сегодняшний Киев нисколько не останавливает то, что под угрозу ставятся жизни мирных граждан и военнослужащих собственной страны", - отмечают авторы проекта.

Очередным наглядным проявлением подобной политики, по мнению депутатов, стала осуществленная 25 ноября провокация с незаконным пересечением тремя кораблями ВМС Украины государственной границы РФ. "Таким образом, были грубо нарушены нормы Устава ООН, статьи 19, 21,25, 30 Конвенции ООН по морскому праву (в части прав прибрежного государства на обеспечение безопасности в морском пространстве, а также правил мирного прохода в территориальных водах, в данном случае Российской Федерации). Только благодаря высокому профессионализму российских пограничных и военных служб, которые вынуждены были применить силовое предупреждение для устранения угрозы суверенитету РФ, удалось предотвратить человеческие жертвы и другие тяжкие последствия", - считают законодатели.

При этом в проекте обращения истинными целями "провокационного инцидента" называется введение военного положения на территории тех областей Украины, где у нынешнего главы государства наименьший уровень поддержки. "Порошенко наглядно демонстрирует недостойное профессионального политика стремление любой ценой удержаться у власти", - подчеркивают депутаты.

Инициаторы отмечают, что "бряцание угрозой военной мобилизации, раскрутка маховика антироссийской истерии, призывы покровителей киевского режима в Вашингтоне открыть на территории Украины американскую военную базу, снабдить украинских военных современным летальным оружием наглядно демонстрируют подходы, недопустимые для цивилизации ХХI столетия". В связи с этим Госдуме предлагается осудить действия "украинских властей и их покровителей на Западе" и призвать "все миролюбивые политические силы, всех здравых политиков объективно оценить деструктивный курс официального Киева, приложить необходимые усилия для предотвращения угрозы миру и стабильности, исходящей от Порошенко".