Путин обсудил с Эрдоганом и Меркель новый четырехсторонний саммит по Сирии

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил с лидерами Турции и Германии Реджепом Тайипом Эрдоганом и Ангелой Меркель возможность нового саммита по ситуации в Сирии в формате Россия-Турция-ФРГ-Франция. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Мы договорились и с Эрдоганом, и с Меркель, что по мере необходимости может быть созван еще один форум с участием Путина, Эрдогана, Меркель и [президента Франции Эмманюэля] Макрона", - отметил он. Говоря о месте проведения саммита, он заметил, что она может пройти и не в Стамбуле. "Потому что все время встречаться в Стамбуле вряд ли, наверное, лидеры захотят", - пояснил Ушаков.

По его словам, конкретное место будет согласовываться параллельно с обсуждением даты встречи. "Есть только предварительная готовность лидеров трех стран к такой встрече", - отметил Ушаков. Он добавил, что не помнит, чтобы Путин обсуждал этот вопрос в последнее время с Макроном.