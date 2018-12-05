Конституционный суд огласит решение по границе Чечни и Ингушетии 6 декабря

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Конституционный суд РФ огласит решение по соглашению о границе между Чечней и Ингушетией 6 декабря. Об этом сообщила пресс-служба КС.

Чечня и Ингушетия договорились о новой границе. Но обмениваться территориями не будут

Слушание по делу состоялось 27 ноября в Санкт-Петербурге. Представители глав Чечни и Ингушетии Рамзана Кадырова и Юнус-Бека Евкурова попросили КС признать соглашение об установлении границ соответствующим Конституции РФ.

"6 декабря Конституционный суд провозгласит постановление по делу о проверке конституционности соглашения об установлении границы между республикой Ингушетия и Чеченской Республикой", - говорится в сообщении.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров 26 сентября подписали соглашение об установлении административной границы между двумя республиками, которое парламенты обеих республик в начале октября ратифицировали, главы регионов подписали законы о его утверждении. В конце октября КС Ингушетии признал закон о ратификации парламентом республики соглашения по границе с Чечней не соответствующим Конституции республики, Евкуров обратился в КС РФ с просьбой проверить закон на конституционность.