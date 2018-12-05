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Нарушение границы РФ украинскими военными кораблями

Посольство РФ: Лондон использует керченскую провокацию Киева для антироссийской риторики

Великобритания "потворствует агрессивному настрою" властей Украины, уверены в диппредставительстве РФ

ЛОНДОН, 5 декабря. /ТАСС/. Великобритания наряду с другими странами Запада использует украинскую провокацию в Керченском проливе для нагнетания антироссийской риторики, при этом игнорируя значимые факты. Об этом заявил в среду журналистам пресс-секретарь посольства России в Лондоне.

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"К сожалению, украинская провокация в Черном море, равно как и более широкая тема Керченского пролива, продолжает использоваться рядом западных государств, включая Великобританию, для нагнетания антироссийской риторики. Детали инцидента, в первую очередь грубое и сознательное нарушение украинскими кораблями территориальных вод Российской Федерации, игнорируются в официальных заявлениях британского правительства и во многих местных СМИ, даются предвзятые оценки действий России, - отметил дипломат. - Еще раз напомню, что Керченский пролив открыт для прохода любых торговых судов в российские и украинские порты и из них, а также для российских и украинских военных кораблей".

Как отметили в посольстве, Лондон в своих заявлениях утаивает тот факт, что 25 ноября украинская сторона нарушила российскую границу в том месте, которое было российской территорией еще до событий 2014 года. Российские дипломаты также обращают внимание на то обстоятельство, что на украинских судах находились сотрудники Службы безопасности Украины, а сам инцидент в Керченском проливе совпал по времени с обострением ситуации в Донбассе и нарушением минских договоренностей со стороны Киева.

"Более того, Лондон потворствует агрессивному настрою Киева, в этих непростых условиях объявляя о направлении на Украину дополнительных контингентов военных инструкторов и, если верить Би-би-си, групп военных пропагандистов из британской секретной 77-й бригады", - добавили в посольстве. В дипломатическом представительстве также выразили сожаление по поводу того, что "конфронтационный курс Киева" поддерживает консервативное правительство Терезы Мэй, использующее все возможности, "чтобы продолжать нападки на Россию, невзирая на факты".

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УкраинаВеликобританияРоссияНарушение границы РФ украинскими военными кораблями
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