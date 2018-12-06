Евкуров заявил, что решение КС РФ поставило точку в вопросе по границе Чечни и Ингушетии

ГРОЗНЫЙ, 6 декабря. /ТАСС/. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что решение Конституционного суда РФ по соглашению об административной границе между Чечней и Ингушетией ставит точку в этом вопросе.

Что происходит с границей между Ингушетией и Чечней

"Принимая решение я и Рамзан [Кадыров, глава Чечни] исходили из проблемных исторических моментов, понимали, что это непросто, будет определенная критика. Я рад, что я обратился в КС РФ и решение принято. Это ставит точку в вопросе. Будем развивать территорию, возможны совместные проекты на границе", - сказал он на медиафоруме в Грозном.

В четверг Конституционный суд РФ признал соответствующим Конституции соглашение об установлении административной границы между Ингушетией и Чечней.