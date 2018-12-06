Депутат Луговой просит проверить возможное сокращение федерального перечня учебников

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Депутат от ЛДПР Андрей Луговой направил депутатские запросы в Генпрокуратуру, вице-премьеру Татьяне Голиковой (курирует нацпрограмму по образованию) и министру просвещения РФ Ольге Васильевой с просьбой разобраться в ситуации с итогами дополнительной экспертизы учебников, которая "забраковала" треть федерального перечня.

По информации Лугового, уже в эту пятницу пройдет закрытое заседание научно-методического совета по учебникам Минпросвещения, где определится судьба не прошедших экспертизу пособий. По мнению депутата, такие решения должны приниматься открыто.

В апреле 2018 года тогда еще министр образования и науки РФ (ныне министр просвещения России) Ольга Васильева заявила, что треть школьных учебников не прошла дополнительную экспертизу, проведенную Российской академией образования. На проверку были направлены все учебники, претендующие на включение в обновленный федеральный перечень, который, соответственно будет содержать на 30% меньше наименований после сокращения списка.

"Я подготовил вчера запрос на имя вице-премьера Голиковой [с просьбой] обратить внимание, что научно- методический совет, который завтра будет проводиться Министерством просвещения, не очень-то легитимен… И так как остановить этот процесс, судя по всему, нет никаких шансов, то я попросил генерального прокурора обратить на это внимание. Может быть, Генпрокуратура на это как-то отреагирует", - заявил ТАСС Луговой.

По мнению Лугового, экспертиза была проведена без каких- либо регламентов. "Набрали на срочные трудовые договоры двести с лишним московских учителей, людей, конечно, уважаемых, но, безусловно, строевых и дисциплинированных. Поболтали у них перед носом учебниками и получил тысячи типовых и примерно одинаковых пустых, шаблонных и поверхностных экспертиз", - считает депутат.

"На 7 декабря назначено заседание научно-методического совета по учебникам, на котором планируется рассмотреть вопрос об итогах дополнительной экспертизы учебников. В связи с тем, что порядок ее проведения противоречил закону, а ее результаты не обоснованы, прошу вас принять меры прокурорского реагирования с целью недопущения нарушения закона в ходе заседания совета", - говорится в обращении депутата на имя Чайки, имеющемся в распоряжении ТАСС.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании в четверг призвал депутатов при выступлении с трибуны нижней палаты парламента формулировать конкретные предложения профильным комитетам, а не "сотрясать воздух". Спикер отреагировал на выступление Лугового, который подверг критике нынешнюю систему экспертизы школьных учебников и предложил ввести персональную ответственность аттестованных экспертов, которые проводят дополнительную экспертизу, а также "обязательную публикацию результатов экспертизы и эффективную процедуру апелляции". Володин подчеркнул, что такие заявления должны завершаться рассмотрением предложений профильными комитетами или в рамках протокольных поручений Государственной думы, и предложил отразить эту норму в регламенте нижней палаты.

"Я на самом деле благодарен председателю Думы, что он предлагает это делать сразу же, потому что раньше такой практики не существовало", - поделился Луговой.

При этом депутат утверждает, что шел на заседание как раз с заранее подготовленным обращением. "Оно у меня было готово накануне, я утром подписал его и пошел выступать … Вчера же мной было подготовлено письмо, сегодня после моего выступления отправлено на имя председателя Госдумы Вячеслава Викторовича Володина, где я предлагаю в рамках комитета по образованию и науке создать рабочую группу по подготовке поправок в законодательство, которые установят порядок формирования федерального перечня учебников", - рассказал Луговой.