Сенатор от Крыма: власти Литвы используют инцидент в Керченском проливе для саморекламы

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Власти Литвы, объявив о планах запретить въезд в страну для россиян, которые имеют отношение к задержанию трех украинских судов за нарушение госграницы, хотят использовать инцидент в Керченском проливе для саморекламы. Такое мнение в четверг корреспонденту ТАСС озвучил сенатор от Республики Крым, член комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков.
"Литве необходимо было бы заниматься своими проблемами, или они пытаются путем таких заявлений стать лидерами в Евросоюзе? В этой связи заявление МИД Литвы вызывает, по крайней мере, недоумение: причем здесь Литва и события в Керченском проливе? Где Литва и где Крым? Видимо, таким образом они хотят обратить на себя дополнительное внимание, но это просто смешно", - уверен он.
Ранее в МИД Литвы заявили о намерении применить индивидуальные санкции и запретить въезд в страну россиянам, которые участвовали задержании двух катеров и буксира Военно-морских сил Украины в акватории Керченского пролива. По данным литовский СМИ, в этот список могут попасть около 20 человек.
Три судна Военно-морских сил Украины 25 ноября нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ при следовании из Черного в Азовское море. Законные требования пограничников остановиться, как того требует процедура прохода Керчь-Еникальского канала, украинские катера проигнорировали. Для принудительной остановки нарушителей было применено оружие. Два катера и буксир были задержаны и доставлены в Керчь.
По факту нарушения государственной границы РФ возбуждено уголовное дело. Решением суда 24 украинских моряка арестованы до 25 января. Им предъявлено обвинение по статье о незаконном пересечении государственной границы РФ, что предполагает до шести лет лишения свободы.