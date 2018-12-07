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Возможный выход США из ДРСМД

Эксперт: Россия предоставила США все данные по ракете 9М729, якобы нарушающей ДРСМД

Ракета поступила в производство и уже направляется в войска, отметил главред "Арсенала Отечества" Виктор Мураховский

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Россия по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) предоставила США все данные по ракете 9М729, которая якобы нарушает требования документа.

Об этом в пятницу сообщил ТАСС главный редактор "Арсенала Отечества" Виктор Мураховский.

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Ранее в четверг представитель Госдепа Андреа Томпсон заявила, что США потребовали от России отказаться или изменить ракету 9М729, чтобы ее параметры соответствовали положениям ДРСМД. В ответ американцы готовы убрать возможность запуска крылатых ракет Tomohawk из установок ПРО в Европе.

"В рамках совместной комиссии по договору результаты испытаний и основные технические характеристики этих изделий мы американцам предоставили. Они говорят, что, по их данным, там должны быть другие параметры, откуда их взяли, непонятно", - отметил Мураховский.

Эксперт рассказал, что ракета 9М729 поступила в производство, уже направляется в войска и является развитием ракеты 9М728 комплекса "Искандер-М". "У 9М729 несколько видов боевых частей повышенного могущества. Дальность действия та же самая - до 500 км, поэтому она не нарушает договор", - сообщил специалист.

Кроме разницы в боевых частях, у 9М729 двигатель заменен с украинского на российский, добавил Мураховский. "Со времен СССР в наших крылатых ракетах стоят украинские двигатели, сейчас их импортозаместили, все комплектующие теперь отечественные", - отметил эксперт. Он добавил, что "американцы явно нацелены на выход из ДРСМД", поэтому объективные данные не воспринимают.

Мураховский считает, что сам ДРСМД потерял военный смысл после развала СССР и Организации Варшавского договора (ОВД). "Мы пошли на него, чтобы сохранить стратегическую глубину, которую обеспечивали страны ОВД. Когда все развалилось, нам стало без разницы - будут нам на голову прилетать американские ракеты с кораблей, подводных лодок и самолетов или с наземных установок", - пояснил эксперт.

Ситуация вокруг ДРСМД

Во вторник Госдеп заявил, что США выйдет из ДРСМД, если Россия в течение 60 дней не вернется к исполнению договора. В среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия приняла на проработку заявление США. О том, что США выйдут из договора, президент Трамп заявлял еще 20 октября. По мнению Вашингтона, Россия нарушает договор.

ДРСМД подписан 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года. Под его действие подпадают развернутые и неразвернутые ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней дальности (от 1000 до 5500 км) наземного базирования.

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