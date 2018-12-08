Аксенов заявил, что в Крыму нет проблем с обеспечением безопасности

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Силовые структуры Крыма обеспечивают безопасность жителей полуострова, все работает в штатном режиме, проблем в данном направлении нет.

Об этом сообщил ТАСС глава Крыма Сергей Аксенов в кулуарах съезда "Единой России".

"У нас все силовые структуры работают на обеспечение безопасности, проблем никаких нет. Все работает в штатном режиме, угрозы для нас нет, в военном отношении нам Украина опасности не представляет. Все на полуострове чувствуют себя хорошо, общественный порядок соблюдается, крымчане знают, что они в безопасности", - сказал он.

Верховная рада 26 ноября приняла закон об утверждении указа президента "О введении военного положения на Украине". Согласно указу, военное положение вводится сроком на 30 суток с 14:00 26 ноября в граничащих с Россией десяти областях Украины.

Поводом для введения военного положения стал инцидент в Керченском проливе, где 25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ при следовании из Черного в Азовское море. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь, по факту нарушения государственной границы РФ возбуждено уголовное дело.