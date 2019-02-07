Захарова: Twitter удалил почти 2 тыс. аккаунтов в поддержку Мадуро

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Почти 2 тыс. аккаунтов, владельцы которых высказывались в поддержку действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, были удалены в Twitter. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Twitter удалил более 1960 аккаунтов, связанных с Венесуэлой. Администрация соцсетей объясняет это борьбой с подозрительной деятельностью, но, как вы понимаете, ей дается политическая оценка, - указала дипломат. - Примечательно, что этой страной соцсети заинтересовались именно в данный момент, ведь были удалены аккаунты, которые вели деятельность в поддержку действующего законного правительства".

"Возникает вопрос: а что было предпринято в отношении аккаунтов, поддерживающих другие политические взгляды? Как там проходила сегрегация на правильный и неправильный аккаунт? - обратила внимание Захарова. - Пока видим только один фактор - политические предпочтения".

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, несколько других стран. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.