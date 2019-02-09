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Небензя: главные решения в ООН готовятся за закрытыми дверями

По словам постпреда России при ООН, "публика видит только кульминацию этого процесса"

ООН, 9 февраля. /ТАСС/. Кулуарная работа по-прежнему составляет основу ооновской дипломатии, несмотря на все большую публичность. Об этом заявил в пятницу постпред России Василий Небензя в интервью российским СМИ по случаю Дня дипломатического работника.

"Кулуарная работа никуда не ушла, - отметил он. - Она как была, так и продолжается. За закрытыми дверями происходит гораздо больше, чем вы видите на экране телевизора".

По словам постпреда, то, что попадает в СМИ - лишь вершина айсберга. "На самом деле все решения готовятся за закрытыми дверями, публике они недоступны, публика видит только кульминацию этого процесса", - добавил он.

Теги
РоссияНебензя, Василий Алексеевич
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