Посол РФ: Москва считает необходимым обсудить тему переименования Македонии в Совбезе ООН

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Россия считает, что тема переименования Македонии должна обсуждаться Советом Безопасности ООН. Об этом заявил в интервью ТАСС посол России в Скопье Сергей Баздникин.

"Мы исходим из того, что резолюция Совета Безопасности ООН 845 1993 года содержит прямое поручение генеральному секретарю ООН доложить Совету о ходе урегулирования вопроса государственного наименования Македонии. Это поручение, безусловно, должно быть исполнено - решения СБ ООН, как известно, обязательны для всех. Когда это произойдет, зависит от множества факторов, в том числе технического и организационного характера", - сказал он.

Преспанское соглашение было подписано 17 июня 2018 года главами МИД Македонии и Греции на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами. Оно, в частности, предусматривает, что Республика Македония будет переименована в Республику Северная Македония.

11 января 2019 года македонский парламент одобрил внесение соответствующих поправок в конституцию страны. Парламент Греции ратифицировал Преспанское соглашение 25 января, за него проголосовали 153 депутата 300-местного парламента, 146 выступили против, один воздержался. В пользу документа высказались 145 депутатов правящей партии Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА) Алексиса Ципраса, а также восемь оппозиционных и независимых парламентариев. Против были депутаты от почти всех партий оппозиции. Ратификация соглашения парламентом Греции открывает Скопье путь в НАТО и ЕС.