Посол РФ: вывод войск США из Сирии требует активизации контактов между Москвой и Анкарой

АНКАРА, 10 февраля. /ТАСС/. Решение США вывести войска с территории Сирии требует активизации двусторонних контактов между Россией и Турцией. Об этом сообщил посол РФ в Турции Алексей Ерхов в интервью российским СМИ по случаю Дня дипломатического работника.

"Недавнее решение президента [США Дональда] Трампа о выводе американских военнослужащих с территории Сирийской Арабской Республики было, видимо, неожиданным для очень многих. До сих пор остается очень много вопросов: кто, когда, откуда и как будет выводиться, что будет потом после этого. Именно в этом контексте следует рассматривать сложившуюся ситуацию, которая, на мой взгляд, требует еще большей активизации международных контактов по сирийской проблематике, что сейчас и происходит. А с другой стороны, это требует активизации наших с Турцией двусторонних контактов, в ходе которых мы тоже обсуждаем сирийские дела", - подчеркнул дипломат.

Трамп объявил 19 декабря 2018 года о решении начать вывод войск из Сирии. В настоящий момент в республике располагается двухтысячный американский контингент. Предполагалось, что США выведут войска в течение 60-100 дней.