Боевики обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо и Латакия

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Боевики из идлибской зоны деэскалации в течение минувших суток обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо и Латакия. Об этом в воскресенье сообщил журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

"Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, в идлибской зоне деэскалации в течение суток боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрел населенного пункта Кинсибба провинции Латакия и Эль-Хадер провинции Алеппо", - сказал он.

Соломатин также информировал, что за прошедшие сутки Центр по примирению провел две гуманитарные акции в пунктах Хшам провинции Дейр-эз-Зор и Буэдан провинции Дераа, в ходе которой выдал нуждающимся 500 продовольственных наборов.

В провинциях Ракка и Дейр-эз-Зор продолжаются акции протеста местных жителей, требующих вывести с территории Сирии войска возглавляемой США коалиции, добавил Соломатин.