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МИД РФ поблагодарил иракские власти за помощь в эвакуации российских детей из Багдада

Ранее спецборт МЧС доставил 27 детей в Москву

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России выразило благодарность властям Ирака за помощь в организации возвращения на родину 27 российских детей, которые вместе с матерями содержались в одной из тюрем Багдада.

"Выражаем глубокую признательность представителям иракских властей за их оперативное содействие в решении вопросов, связанных с оформлением всех необходимых документов для организации эвакуации детей в Российскую Федерацию. Рассчитываем на дальнейшее плотное сотрудничество с нашими иракскими партнерами", - говорится в сообщении на сайте министерства.

Отмечается, что МИД и посольство РФ в Багдаде продолжают работу по возвращению на родину всех остающихся в Ираке несовершеннолетних россиян.

Ранее пресс-служба МЧС сообщила, что спецборт министерства доставил из иракской столицы в Москву 27 российских детей в возрасте от четырех до 13 лет. Как сообщили ТАСС в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой, эвакуированных отвезут в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей. Там их передадут родственникам и опекунам. Все необходимые документы для опеки уже оформлены.

Теги
ИракРоссияКузнецова, Анна Юрьевна
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