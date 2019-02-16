Лавров в Мюнхене: общеевропейский дом нуждается в капитальном ремонте

МЮНХЕН, 17 февраля. /ТАСС/. Участие главы МИД РФ Сергея Лаврова в 55-й Мюнхенской конференции по безопасности стало более чем насыщенным как по количеству двусторонних встреч, так и наполнению сделанных им заявлений во время выступления и общения с прессой.
На фоне звучавших в последние месяцы из западных столиц обвинений якобы в создании Россией рисков системе безопасности - от инцидента в Керченском проливе и до ситуации вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) - министр сосредоточился в своем выступлении на конструктиве, призвав к совместным усилиям для решения общих для континента задач и укреплению экономической кооперации. При этом он указал Евросоюзу на выбор в пользу "натоцентричности" и определенную несамостоятельность Брюсселя, позволившего втянуть себя в противостояние с Москвой.
Лавров провел порядка 20 встреч с зарубежными коллегами, принял участие в круглом столе форума "Примаковские чтения", а также пообщался с ведущими представителями российских и немецких деловых кругов.
Общий дом
Российский министр во время выступления отметил, что в современном мире открываются хорошие возможности "для сложения потенциалов, реализации различных многосторонних начинаний, совместного поиска новых точек роста". В качестве примера он привел усилия по формированию общего евразийского экономического пространства через взаимодействие в формате Евразийский экономический союз (ЕАЭС) - "Один пояс - один путь", а также посредством контактов между ЕАЭС и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. Странам Европы стоит брать пример с азиатских коллег и налаживать пошатнувшееся за последние годы экономическое сотрудничество с РФ, вопрос построения устойчивого диалога между Еврокомиссией и Евразийской экономической комиссией давно назрел, указал Лавров.
Он подчеркнул, что Россия заинтересована в сильном ЕС, несмотря на распространяемые спекуляции, утверждающие обратное. Глава МИД заявил, что Евросоюз позволил втянуть себя в бессмысленное противоборство с Россией и несет многомиллиардные убытки от навязанных санкций. По его мнению, если бы не политика "натоцентричности", отношения России и Запада имели бы все шансы на успех.
Руководитель российского дипведомства напомнил, что между РФ и ЕС существовали дорожные карты по формированию четырех общих пространств, но все они сейчас практически забыты. "То же самое можно сказать и про обязательство не укреплять свою безопасность за счет других, которое было одобрено на высшем уровне в документах ОБСЕ и Совета Россия - НАТО и теперь грубо попирается", - сказал он.
После своей речи Лавров по традиции ответил на вопросы участников форума. Так, были подняты темы судьбы договоров об ограничении вооружений между РФ и США, сотрудничестве в Арктике и приписываемом Западом Москве вмешательстве во внутренние дела балканских стран.
Глава российского внешнеполитического ведомства в очередной раз указал, что именно Вашингтон, а не Москва диктует свою волю правительствам многих государств, в том числе и непризнанных. Он привел пример Косова, где правительство по согласованию с США ввело 100% пошлины на сербские товары.
Венесуэла и ДРСМД в центре внимания
Встречи министра с коллегами сменяли одна другую. При этом итоги переговоров и обсуждавшиеся на них темы зачастую оставались загадкой, пока на сайте дипведомства не появлялся соответствующий комментарий. Но в целом в центре внимания из международных тем оказывались сирийский кризис, ситуация на Украине и в Венесуэле. Эти вопросы, наряду с реализацией Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, рассматривались на встрече с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.
Особо интересовала представителей СМИ беседа Лаврова с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, который еще до начала конференции заявлял о намерении обсудить с российским министром ДРСМД. Интриги добавил тот факт, что на этаже, где располагалась российская переговорная комната, неожиданно после негромкого хлопка погас свет, что дало журналистам повод для ироничных рассуждений на тему напряженности проходящей за закрытыми дверями дискуссии. Впрочем, саму комнату это происшествие не затронуло.
По итогам встречи Столтенберг ограничился комментарием, что в отношении ситуации с ДРСМД "с российской стороны новых сигналов не поступило". В МИД сообщили по итогам, что среди обсуждавшихся тем были отношения РФ с Североатлантическим альянсом, ситуация в Афганистане и "состояние безопасности в Европе".
При этом тема выхода США из ДРСМД обсуждалась с главой МИД Нидерландов Стефом Блоком, а на переговорах с немецким коллегой Хайко Маасом, помимо острых международных сюжетов, затрагивались различные аспекты проекта строительства газопровода "Северный поток - 2".
На встрече с президентом Сербии Александаром Вучичем был подчеркнут настрой на углубление стратегического партнерства, а также близость подходов к косовскому урегулированию. С коллегой из Армении Зограбом Мнацаканяном глава МИД РФ обсудил проблематику нагорнокарабахского урегулирования. А с главой МИД Республики Корея Кан Гён Хва министр поговорил о ситуации на Корейском полуострове, при этом в Москве и Сеуле высказались за решение проблем в этом регионе политико-дипломатическими средствами.
По поручению лидеров
Согласно договоренности, достигнутой лидерами России и Японии Владимиром Путиным и Синдзо Абэ на встрече в январе в Москве, Лавров и глава японского МИД Таро Коно провели на полях форума очередной раунд консультаций по мирному договору.
Российский министр отметил по результатам встречи, что в этом вопросе Москва не ставит искусственных сроков, но признание японской стороной итогов Второй мировой войны по-прежнему остается одним из условий подписания такого документа.
Лавров сообщил, что в ближайшие недели их заместители Игорь Моргулов и Такэо Мори встретятся для консультаций. "Мы [с Коно] договорились о дальнейшей работе. У нас есть заместители, которые по поручению президента РФ и премьер-министра Японии занимаются этой работой между встречами глав МИД, - отметил он. - Они проведут такой контакт в ближайшие недели, затем по итогам мы определимся с новой встречей министров уже на японской территории".
Также глава внешнеполитического ведомства напомнил, что параллельно с переговорами по мирному соглашению с Токио развивается стратегический диалог на уровне первых заместителей министров иностранных дел, встреча которых запланирована на 2 апреля.
Подводя итоги
Лавров вслед за продолжительными встречами и дискуссиями на полях мюнхенской конференции, после которых, как он сам же отметил, "спины не разогнуть всем членам российской делегации", провел отдельный брифинг для журналистов. Спектр вопросов был широким, и каждый отличался актуальностью.
В частности, глава МИД РФ рассказал прессе о том, что тема Венесуэлы затрагивалась практически со всеми, с кем он встречался на полях конференции. Лавров напомнил, что Россия видит в позиции и США, и тех европейских государств, которые выдвинули ультиматум в адрес венесуэльского президента Николаса Мадуро, проявление одной тенденции: когда западные страны, понимая, что сложно навязать свою одностороннюю повестку в многополярном формате, начинают искать пути обхода таких универсальных институтов, как ООН. "Беспредельный характер всего происходящего очевиден, на мой взгляд, и нашим западноевропейским коллегам, которые не очень охотно на эту тему говорили", - отметил он.
Глава российского дипведомства, комментируя схожие процессы в государстве, соседствующем с РФ, отметил, что в Москве не ждут позитивных подвижек со стороны Киева до проведения на Украине президентских и даже парламентских выборов. Он добавил, что контакты на уровне экспертов в нормандском формате (Россия, Украина, Франция и ФРГ) продолжаются, но "идут ни шатко ни валко", поскольку, как убеждены в Москве, "сначала надо выполнить то, о чем договорились лидеры раньше". "Уже два с лишним года решения лидеров, принятые в октябре 2016 года, не выполняются и саботируются Киевом", - обратил внимание Лавров.
Кроме того, он рассказал, что обсуждал с представителями ЕС, в частности с Могерини, отказ выдавать шенгенские визы жителям Крыма, и назвал это дискриминацией. "Возразить нашим коллегам на это утверждение нечего, они опускают глаза и уходят от разговора", - указал министр.
Тем не менее, по его словам, некоторые представители стран Евросоюза на встречах заявляли о желании нормализовать отношения с Россией, что в ближайшее время маловероятно из-за "курса, закрепленного в ЕС под давлением агрессивного русофобского меньшинства". Хотя в случае с газопроводом "Северный поток - 2" Германия продолжает высказывать конструктивную позицию, квалифицируя его исключительно как коммерческий проект.