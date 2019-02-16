Лавров в Мюнхене: общеевропейский дом нуждается в капитальном ремонте

МЮНХЕН, 17 февраля. /ТАСС/. Участие главы МИД РФ Сергея Лаврова в 55-й Мюнхенской конференции по безопасности стало более чем насыщенным как по количеству двусторонних встреч, так и наполнению сделанных им заявлений во время выступления и общения с прессой.

На фоне звучавших в последние месяцы из западных столиц обвинений якобы в создании Россией рисков системе безопасности - от инцидента в Керченском проливе и до ситуации вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) - министр сосредоточился в своем выступлении на конструктиве, призвав к совместным усилиям для решения общих для континента задач и укреплению экономической кооперации. При этом он указал Евросоюзу на выбор в пользу "натоцентричности" и определенную несамостоятельность Брюсселя, позволившего втянуть себя в противостояние с Москвой.

Лавров провел порядка 20 встреч с зарубежными коллегами, принял участие в круглом столе форума "Примаковские чтения", а также пообщался с ведущими представителями российских и немецких деловых кругов.

Общий дом

Российский министр во время выступления отметил, что в современном мире открываются хорошие возможности "для сложения потенциалов, реализации различных многосторонних начинаний, совместного поиска новых точек роста". В качестве примера он привел усилия по формированию общего евразийского экономического пространства через взаимодействие в формате Евразийский экономический союз (ЕАЭС) - "Один пояс - один путь", а также посредством контактов между ЕАЭС и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. Странам Европы стоит брать пример с азиатских коллег и налаживать пошатнувшееся за последние годы экономическое сотрудничество с РФ, вопрос построения устойчивого диалога между Еврокомиссией и Евразийской экономической комиссией давно назрел, указал Лавров.

Он подчеркнул, что Россия заинтересована в сильном ЕС, несмотря на распространяемые спекуляции, утверждающие обратное. Глава МИД заявил, что Евросоюз позволил втянуть себя в бессмысленное противоборство с Россией и несет многомиллиардные убытки от навязанных санкций. По его мнению, если бы не политика "натоцентричности", отношения России и Запада имели бы все шансы на успех.

Руководитель российского дипведомства напомнил, что между РФ и ЕС существовали дорожные карты по формированию четырех общих пространств, но все они сейчас практически забыты. "То же самое можно сказать и про обязательство не укреплять свою безопасность за счет других, которое было одобрено на высшем уровне в документах ОБСЕ и Совета Россия - НАТО и теперь грубо попирается", - сказал он.

После своей речи Лавров по традиции ответил на вопросы участников форума. Так, были подняты темы судьбы договоров об ограничении вооружений между РФ и США, сотрудничестве в Арктике и приписываемом Западом Москве вмешательстве во внутренние дела балканских стран.

Глава российского внешнеполитического ведомства в очередной раз указал, что именно Вашингтон, а не Москва диктует свою волю правительствам многих государств, в том числе и непризнанных. Он привел пример Косова, где правительство по согласованию с США ввело 100% пошлины на сербские товары.

Венесуэла и ДРСМД в центре внимания

Встречи министра с коллегами сменяли одна другую. При этом итоги переговоров и обсуждавшиеся на них темы зачастую оставались загадкой, пока на сайте дипведомства не появлялся соответствующий комментарий. Но в целом в центре внимания из международных тем оказывались сирийский кризис, ситуация на Украине и в Венесуэле. Эти вопросы, наряду с реализацией Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, рассматривались на встрече с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.