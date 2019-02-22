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Нарушение границы РФ украинскими военными кораблями
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ЕСПЧ отказал Украине в обеспечительных мерах по событиям в Керченском проливе

Как сообщил Минюст России, "доводы украинских властей и представленные материалы не убедили ЕСПЧ в необходимости удовлетворения заявленных требований"
Три корабля ВМС Украины, задержанные в Керченском проливе 25 ноября 2018 года Пресс-служба ПУ ФСБ по Республике Крым/ТАСС
Описание
Три корабля ВМС Украины, задержанные в Керченском проливе 25 ноября 2018 года
© Пресс-служба ПУ ФСБ по Республике Крым/ТАСС

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался удовлетворить запрос украинских властей о применении новых обеспечительных мер по инциденту в Керченском проливе, когда за нарушение российской границы были задержаны три корабля ВМС Украины. Об этом в пятницу сообщается на сайте Минюста РФ.

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"Доводы украинских властей и представленные материалы не убедили ЕСПЧ в необходимости удовлетворения заявленных требований. По результатам их рассмотрения Европейский суд счел, что запрос не содержит новых аргументов и является идентичным заявленному ранее обращению, на которое российские власти уже представили исчерпывающий ответ", - говорится в сообщении ведомства.

В феврале 2019 года министерство юстиции Украины направило в ЕСПЧ дополнительное заявление по делу украинских моряков с требованием предоставить им медицинскую помощь и переместить в медучреждения страны. В сообщении Минюста РФ отмечается, что власти Украины пытались оспорить качество предоставляемой в России задержанным морякам медицинской помощи, ссылаясь на заключения министерства здравоохранения Украины, при этом их запрос основывался на информации от адвокатов и родственников моряков, содержащихся под стражей в Москве.

В январе 2019 года Украина направила в ЕСПЧ иск против России с требованием признать незаконным арест ее моряков.

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УкраинаРоссияНарушение границы РФ украинскими военными кораблями
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