Песков: Россия анализирует эволюцию заявлений США о планах вывода войск из Сирии

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Москва с интересом наблюдает и анализирует эволюцию позиции Вашингтона по поводу возможного вывода американских войск из Сирии и пока считает ситуацию неясной. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что США могут оставить в Сирии миротворческий контингент в составе 200 человек.

"Мы пока не понимаем, о чем идет речь", - сказал представитель Кремля. По его словам, сначала Вашингтон заявлял одно, а сейчас "поступают новые корректировки". "Иногда мы слышим разные заявления из разных ведомств [в Вашингтоне], поэтому мы с большим интересом и с тщательным вниманием наблюдаем за тем, как эволюционирует позиция США по этому вопросу, и в настоящий момент анализируем все эти заявления", - подчеркнул Песков.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс сообщило, что США намерены оставить в Сирии "небольшой миротворческий контингент" в составе 200 американских военнослужащих после вывода своих войск из этой страны.