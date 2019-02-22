Захарова: запрет Эстонии на въезд для четырех россиян в РФ считают враждебным выпадом

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Россия расценивает как враждебный выпад решение эстонского парламента запретить четырем гражданам РФ въезд в страну и в государства Шенгенского соглашения под предлогом, что они якобы причастны к инциденту в районе Керченского пролива. Об этом в пятницу на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Принятое парламентом Эстонии решение о запрете на въезд в страну членов Совета Федерации господину [Алексею] Пушкову и трем другим российским представителям по причине их "причастности к инциденту в Керченском проливе" расцениваем как враждебный выпад", - сказала она.

Такие действия, по словам Захаровой, "усилиями эстонских политиков-русофобов", вписываются в канву антироссийской политики. "Конечно на подобные истории всегда следуют соответствующие ответы", - заключила официальный представитель МИД РФ.

В среду, 20 февраля, эстонский парламент одобрил инициативу трех депутатов, предложивших ограничить въезд в ЕС главе комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву, председателю комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексею Пушкову, начальнику пограничной службы ФСБ генералу Владимиру Кулишову и начальнику пограничного управления ФСБ Крыма и Севастополя контр-адмиралу Сергею Станкевичу.

По утверждению депутатов, указанные лица "поощряют и активно поддерживают агрессию против украинских баз в Керченском проливе", их присутствие на территории Эстонии или стран Шенгенской конвенции "угрожает безопасности государств, а потому нежелательно".