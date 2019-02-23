Додон сообщил об использовании жителей Приднестровья в фальсификациях выборов в Молдавии

КИШИНЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон обвинил влиятельные силы Приднестровья в том, что они помогают фальсифицировать парламентские выборы правящей проевропейской Демократической партии Молдовы (ДПМ), которая проводит антироссийскую политику. В эфире телеканала "НТВ-Молдова" в субботу он заявил, что за этим стоит приднестровский холдинг "Шериф", который контролирует экономику и руководство непризнанной республики.

"Поступает огромное количество сообщений, что в Приднестровье людям предлагают деньги, чтобы проголосовать за конкретную партию на правом берегу [Днестра]?" - спросила у Додона ведущая программу журналист Елена Пахомова. В ответ Додон сказал, что этим формированием является правящая в Молдавии проевропейская Демпартия, которая является конкурентом выступающей за сближение с Россией Партии социалистов (ПСРМ).

"Без "Шерифа" это невозможно, без того, чтобы было жесткое поручение на всех предприятиях, без организации транспорта. Происходит потому, что боятся укрепления и победы социалистов, потому что нужно садиться и решать приднестровскую проблему. Но верхушке это не интересно", - объяснил президент Молдавии.

По его данным, жителям Приднестровья "будут предлагать по $20 за голос" в пользу определенного кандидата. "Мне известно, что [молдавские] силовики в очень хорошем контакте со своими партнерами с левого берега", - сказал Додон. По его словам, для этого транспорту, который будет перевозить избирателей, будет создан зеленый коридор, а другие машины будут задерживать. Глава республики считает, что таким образом Демпартия, выступающая за сближение с НАТО, получит тысячи голосов из Приднестровья.

По опросам общественного мнения, фаворитом выборов выступают поддерживающие Додона социалисты, которые выступают за восстановление отношений с Россией, охладевшие во время правления ДПМ. Вместе с ними в парламент гарантированно проходят демократы и избирательный блок "Сейчас", который представляет проевропейскую оппозицию.