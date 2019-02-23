Центр по примирению: боевики обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Боевики в идлибской зоне деэскалации в течение минувших суток несколько раз обстреливали сирийские провинции Латакия, Идлиб и Алеппо. Об этом сообщил в субботу журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

"Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований в идлибской зоне деэскалации. В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Ард-эль-Вата, Джубб-эль-Ахмар (дважды), Джурин, Джубб-эль-Мгара, Хамрат и Сафсафа провинции Латакия, Хара провинции Алеппо, Абу-Омар провинции Идлиб, а также западной окраины города Алеппо", - указал он.

По словам Соломатина, по состоянию на 22 февраля в места прежнего проживания вернулись 223 188 человек. "При содействии российского Центра по примирению враждующих сторон обеспечена работа десяти пунктов пропуска, в том числе одного воздушного и одного морского", - отметил он.

Как проинформировал генерал, в рамках реализации указа президента Сирии Башара Асада по амнистированию лиц, уклонившихся от выполнения обязанностей военной службы, к настоящему моменту амнистированы 54 982 человека.

За прошедшие сутки гуманитарные акции не проводились.