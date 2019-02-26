Патрушев уверен, что США готовят военное вторжение в Венесуэлу

"Проявляя сарказм и высокомерие по отношению к венесуэльскому народу, США готовят военное вторжение в независимое государство, - сказал он в интервью газете "Аргументы и факты". - Переброска на территорию Пуэрто-Рико американских сил специальных операций, высадка подразделений вооруженных сил США в Колумбии и другие факты однозначно говорят о том, что Пентагон усиливает группировку войск в регионе с целью их задействования в операции по отстранению от власти законно избранного действующего президента [Николаса] Мадуро".

По мнению секретаря Совбеза, на этом фоне США навязывают гуманитарную помощь Венесуэле. "Тяжелое гуманитарное положение, на которое ссылается Вашингтон, как раз и спровоцировано американскими санкциями и эмбарго, - заметил он. - И в этих условиях навязывается гуманитарная помощь. При этом предполагается, что она будет отвергнута". По словам Патрушева, венесуэльский народ прекрасно понимает истинные намерения американцев, "отсюда и такая реакция, отказ принимать груз от страны-агрессора и поддержка своего президента".

США предложили России провести консультации по ситуации в Венесуэле, однако сами уклоняются от них, заявил Патрушев.

"Американцы предложили провести нам отдельные консультации по венесуэльской проблематике. Мы согласились, - рассказал секретарь Совбеза. - Однако после этого они же под надуманными предлогами уходят от их проведения, каждый раз перенося согласованные сроки".