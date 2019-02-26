Небензя призвал США разблокировать счета Венесуэлы вместо "насильственного кормления"

ООН, 27 февраля. /ТАСС/. Постпред России при ООН Василий Небензя призвал США немедленно разблокировать счета Венесуэлы вместо лицемерных попыток оказать гуманитарную помощь, больше похожих на "насильственное кормление".
"Власти Венесуэлы готовы принимать необходимое для страны гуманитарное и техническое содействие. Чтобы работать по этой схеме, необходимо просто разблокировать для Каракаса возможность осуществлять платежи за поставки продовольствия и медикаментов", - сказал дипломат во вторник на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Венесуэле.
При этом "действовать законными методами американцы и их союзники не хотят, у них другая цель", - констатировал он, добавив, что "гуманитарной ее назвать язык не поворачивается". "То, что имело место в субботу, похоже не на помощь, а на то, что в США называют "принудительное кормление". Если кто не знает, это такой вид пытки", - пояснил Небензя.
"Вместо лицемерной попытки привезти помощь на $20 млн, необходимо немедленно снять блокирование счетов венесуэльских госпредприятий в американских банках на $11 млрд, которые выделены правительством для приобретения лекарственных средств, продуктов питания и товаров повседневной необходимости", - подчеркнул постпред РФ.
Политические противники правительства Венесуэлы 23 февраля попытались ввезти в страну гуманитарную помощь через границы с Колумбией и Бразилией, которые были закрыты по решению властей. Развернутые в районе пограничных переходов подразделения Нацгвардии и полиции не пустили грузы в страну, несколько грузовиков были сожжены. В ходе начавшихся беспорядков пострадали сотни людей, в том числе десятки граждан Колумбии. По разным данным, погибли от четырех до более чем 25 человек.