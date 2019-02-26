Небензя призвал США разблокировать счета Венесуэлы вместо "насильственного кормления"

"Власти Венесуэлы готовы принимать необходимое для страны гуманитарное и техническое содействие. Чтобы работать по этой схеме, необходимо просто разблокировать для Каракаса возможность осуществлять платежи за поставки продовольствия и медикаментов", - сказал дипломат во вторник на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Венесуэле.

При этом "действовать законными методами американцы и их союзники не хотят, у них другая цель", - констатировал он, добавив, что "гуманитарной ее назвать язык не поворачивается". "То, что имело место в субботу, похоже не на помощь, а на то, что в США называют "принудительное кормление". Если кто не знает, это такой вид пытки", - пояснил Небензя.

"Вместо лицемерной попытки привезти помощь на $20 млн, необходимо немедленно снять блокирование счетов венесуэльских госпредприятий в американских банках на $11 млрд, которые выделены правительством для приобретения лекарственных средств, продуктов питания и товаров повседневной необходимости", - подчеркнул постпред РФ.

Политические противники правительства Венесуэлы 23 февраля попытались ввезти в страну гуманитарную помощь через границы с Колумбией и Бразилией, которые были закрыты по решению властей. Развернутые в районе пограничных переходов подразделения Нацгвардии и полиции не пустили грузы в страну, несколько грузовиков были сожжены. В ходе начавшихся беспорядков пострадали сотни людей, в том числе десятки граждан Колумбии. По разным данным, погибли от четырех до более чем 25 человек.