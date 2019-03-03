Захарова предупредила, что история со Скрипалями будет доведена до конца

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Россия не "спустит на тормозах" историю с предполагаемым Великобританией отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в опубликованном в понедельник интервью газете "Комсомольская правда".

Она указала на абсурдность сокрытия британской стороной подробностей возможного отравления Скрипалей, отметив, что российское дипведомство не может получить ответы на "самые простые вопросы". "Абсурдность - это отсутствие хронологии событий того дня или тех дней. Во сколько и что случилось. Где конкретно кто находился", - заявила дипломат.

Она предупредила, что Москва будет до последнего добиваться информации о том, что случилось со Скрипалями: "Если кому-то где-то кажется на Западе ли, в Великобритании ли, или в Вашингтоне, в Брюсселе, что Россия спускает эту тему на тормозах, то они очень сильно ошибаются. Мы люди вежливые и терпеливые. Сочетание этих двух факторов может быть фатальным для некоторых скептиков. Думаю, эта история будет доведена до логического завершения".

Официальный представитель МИД в интервью также подняла вопрос о безнаказанности людей, осужденных российским судом и находящихся на территории Соединенного Королевства. "За последнее десятилетие британской стороне были направлены десятки запросов на основе вердиктов российской правоохранительной системы о выдаче людей, которые были осуждены российским судом (а до этого обвинены в незаконной финансовой или экономической деятельности), <...> большинство из этих запросов остались без ответа. И это проблема: британцы создали очень комфортные условия для людей, которые нарушают законы у себя в странах (отнюдь не только в России), вывозят грязные деньги и прекрасно их "отстирывают" в Лондоне и окрестностях. Но в данном случае правительство Великобритании почему-то не накладывает на себя санкции за поощрение вот этой всемирной "прачечной" грязных финансовых схем, денег и счетов", - подчеркнула Захарова.

По версии британской стороны, 4 марта 2018 года Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в городе Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок". Лондон выступил с утверждением, что Москва "с большой долей вероятности" причастна к данному инциденту. Россия категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало. Впоследствии заведующий военной лабораторией в Портон-Дауне Гари Эйткенхед заявил, что британские специалисты не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.