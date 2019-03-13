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ЦИК просчитывает все риски электронного голосования в Москве

Ранее законопроект об организации электронного голосования на выборах в Москве внесли на рассмотрение в Госдуму

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. ЦИК РФ детально просчитывает все риски, связанные с проведением эксперимента по электронному голосованию в Москве в единый день голосования 8 сентября. После эксперимента можно будет судить о готовности к этому других регионов и всей страны. Об этом сообщил в среду журналистам зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.

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"У нас всегда есть опасения и мы всегда детально прорабатываем список рисков в том или ином проекте", - сказал он, отвечая на вопрос об опасениях относительно безопасности электронного голосования.

"Что касается эксперимента в Москве, законопроект в Думе, при этом законопроект, я думаю, будет видоизменяться. Мы говорим о том, что нужно провести эксперимент, посмотреть результаты и только потом сделать выводы", - подчеркнул Булаев.

Он отметил, что после московского эксперимента следующим шагом будет анализ того, что можно сделать в других регионах, готовых к этому технически. Для того чтобы заявить о готовности всей страны к электронному голосованию, должно пройти продолжительное время.

Ранее в Госдуму был внесен проект закона об организации на выборах в Московскую городскую думу 8 сентября эксперимента по электронному голосованию, создании так называемых цифровых участков для голосования на региональных выборах в столице.

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