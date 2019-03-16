Аксенов назвал новые санкции США из-за инцидента в Керченском проливе неадекватными

Соединенные Штаты ужесточили в пятницу антироссийские санкции и внесли в черный список шесть физических лиц и восемь организаций, связанных с Россией. Ужесточение санкционного режима Вашингтон увязал с инцидентом в Керченском проливе 25 ноября 2018 года и прошедшими в провозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) выборами 11 ноября 2018 года. Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Новые санкции, которые вводят США и другие страны из-за инцидента в Керченском проливе, являются неадекватным решением и отвлекаться на них не стоит. Такое мнение в субботу высказал журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.

За что США вводили санкции в отношении России

"Я лично не обращаю на это давно внимания и другим рекомендую не отвлекаться на неадекватные решения, которые принимаются руководством других стран, в первую очередь США", - сказал Аксенов.

В пятницу в санкционные списки попали заместитель руководителя Пограничной службы ФСБ РФ Геннадий Медведев, начальник пограничного управления ФСБ по Крыму контр-адмирал Сергей Станкевич, начальник одной из служб пограничного управления капитан первого ранга Руслан Ромашкин, заместитель начальника пограничного управления капитан первого ранга Андрей Шеин, а также заместитель председателя ЦИК провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Алексей Найденко и секретарь ЦИК ДНР Владимир Высоцкий.

Вашингтон ввел рестрикции против российских компаний "Концерн "Океанприбор", "Завод "Фиолент", "Судокомпозит", "Новые проекты", "Консоль-Строй", "Звезда", "Ярославский судостроительный завод" и "Зеленодольский завод имени А. М. Горького".

25 ноября 2018 года три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ при следовании из Черного в Азовское море. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь, по факту нарушения границы РФ возбуждено уголовное дело, члены экипажа были арестованы.