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Акции протеста в Белграде
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Россия рассчитывает, что власти Сербии урегулируют ситуацию вокруг протестов в стране

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что РФ хочет видеть Сербию стабильным и уверенно развивающимся государством

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Россия хочет видеть Сербию стабильным и уверенно развивающимся государством и рассчитывает, что руководство республики приложит все усилия для того, чтобы урегулировать ситуацию с акциями протеста, проходившими в Белграде на минувшей неделе. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно, мы хотим видеть Сербию стабильной, динамично развивающейся страной", - сказал он, отметив, что в рамках двусторонних отношений Россия готова всячески этому содействовать, поскольку два государства связывают давние партнерские связи.

При этом Песков подчеркнул, что протесты в Сербии являются внутренним делом этой страны. "Убеждены, что руководство Сербии сделает все для урегулирования ситуации", - добавил пресс-секретарь.

Теги
РоссияСербияПесков, Дмитрий СергеевичАкции протеста в Белграде
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